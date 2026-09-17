В Молдове завершились многонациональные учения «Огненный щит — 2026».

Многонациональные учения «Огненный щит — 2026» завершились подведением итогов основных мероприятий и результатов.

В мероприятии приняли участие госсекретарь по вопросам политики оборонных ресурсов Серджиу Плоп, руководство Главного штаба обороны, представители Объединенного штаба Национальной гвардии Северной Каролины, сотрудники Генерального инспектората карабинеров МВД, члены корпуса аккредитованных военных атташе, а также другие приглашенные, передает army.md

Программа включала информационные брифинги, за которыми последовали практические занятия на местности и боевые стрельбы с применением систем вооружения, состоящих на оснащении участвующих контингентов.

В связи с завершением учений госсекретарь Серджиу Плоп высоко оценил уровень их организации и проведения, подчеркнув, что совместная подготовка способствует укреплению оперативной совместимости, развитию военного потенциала и подготовке личного состава в соответствии с международными стандартами.

Многонациональные учения «Огненный щит» проводятся ежегодно начиная с 2015 года. XI учения проходят в соответствии с Планом подготовки Национальной армии на 2026 год.

В ближайшее время военная техника, задействованная в учениях, будет возвращаться по национальным дорогам из учебных центров к местам постоянной дислокации на севере, в центре и на юге страны.