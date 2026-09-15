Нацармия проведет в сентябре и октябре учения по подготовке резерва Вооруженных сил.

Мероприятия направлены на проверку навыков резервистов, а также ознакомление их с новой техникой, оборудованием и вооружением, находящимися на оснащении Национальной армии.

Пятидневные тренировки пройдут в различных учебных центрах на всей территории страны.

Следующие учения состоятся 21–25 сентября. Отобранные для участия резервисты будут приглашены в территориальные военные центры на основании повесток.

Подобные учения проводились и в предыдущие годы в соответствии с положениями Закона № 1244/2002 о резерве Вооруженных сил, а также Планом подготовки Национальной армии на текущий год.

В 2025 году резервисты участвовали в аналогичных учениях в апреле, мае и ноябре.

В связи с зафиксированными в предыдущие годы случаями распространения поддельных повесток Министерство обороны призывает граждан внимательно проверять подлинность полученных документов и в случае подозрений обращаться в территориальный военный центр по месту жительства.