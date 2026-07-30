Река Куболта пересыхает: некоторые участки остались без воды.

Река Куболта находится под угрозой. Засуха и высокие температуры резко сократили ее сток, а на некоторых участках река полностью пересохла. Местные власти на севере страны готовят работы по очистке и восстановлению русла.

Местные жители говорят, что река постепенно приходит в упадок, пишет moldova1.md

«Очень сильно. Если ехать по дороге из Бельц, видно, насколько уровень воды снизился»;

«Не всегда было так. Уже два года уровень воды настолько низкий. Раньше это был очень богатый и красивый водоем, к нам приезжали даже туристы»;

«Проблема существует уже около пяти-шести лет. Коровам нечего пить, но я не знаю, по какой причине», - говорят жители.

В этот период года обычный расход воды должен составлять 1,51 кубометра в секунду.

«Согласно последним гидрологическим наблюдениям, нынешний расход воды в реке Куболта составляет около 0,083 кубометра в секунду. Это всего около 10% или даже меньше от среднего многолетнего показателя, характерного для этого периода года. При отсутствии значительных осадков уровень и расход воды могут продолжить снижаться», — сообщила инженер Управления метеорологии и мониторинга окружающей среды Мариана Препелица.

Местные власти надеются остановить пересыхание реки и восстановить ее с помощью средств европейского фонда Interreg Румыния — Республика Молдова.

В прошлом году примэрия Куболты получила 841 тысячу леев безвозмездного финансирования.

«В первой части села у нас вообще нет воды, а в нижней части она есть, потому что там находятся более мощные источники. Сейчас мы проводим работы по очистке русла, чтобы вывезти ил, выявить новые источники и вернуть реку к жизни», — заявил примар коммуны Куболта Александру Сырбу.

Куболта берет начало в селе Липник Окницкого района и впадает в Реут. Это одна из наиболее важных малых рек на севере Республики Молдова.