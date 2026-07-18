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rupor.md logorupor
18 Июля 2026, 18:30
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Расширение бульвара Мирча чел Бэтрын в Кишиневе начнут в августе

Мэр Кишинева Ион Чебан подписал контракт на первый этап расширения бульвара Мирча чел Бэтрын. Работы начнутся в августе 2026 года и продлятся два года.

Расширение бульвара Мирча чел Бэтрын в Кишиневе начнут в августе.
Расширение бульвара Мирча чел Бэтрын в Кишиневе начнут в августе.

Общая стоимость проекта составляет 74,3 млн евро. Первый подписанный контракт оценивается примерно в 22,5 млн евро. Подрядчиком стала компания AK Zhol Kurylys L.L.P. из Казахстана, выбранная на международном конкурсе по правилам Европейского банка реконструкции и развития, передает rupor.md

Проект предусматривает строительство и модернизацию дорог, прокладку троллейбусных линий в обоих направлениях, устройство велосипедных дорожек и тротуаров.

Также планируется построить терминал, рассчитанный на 54 единицы общественного транспорта, тяговую подстанцию и новый диспетчерский пункт. На участке установят интеллектуальную систему управления движением и обустроят две кольцевые развязки.

Источник
rupor.md logorupor
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