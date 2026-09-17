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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 20:54
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Раду Мустяцэ: Мой приоритет во главе AIPA – укрепление доверия и потенциала

Еуджениу Осмокеску официально представил коллективу подведомственного Минсельхозу Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве нового руководителя — Раду Мустяцэ.

Раду Мустяцэ: Мой приоритет во главе AIPA – укрепление доверия и потенциала.
Раду Мустяцэ: Мой приоритет во главе AIPA – укрепление доверия и потенциала.

Министр особо подчеркнул роль AIPA в процессе евроинтеграции Республики Молдова. В этом контексте он призвал сотрудников ведомства ускорить подготовку AIPA к аккредитации в соответствии с требованиями ЕС, необходимой для привлечения финансирования из европейских фондов, передает logos-pres.md

«Интеграция в структуры Евросоюз — наш главный приоритет, а аккредитация AIPA одна из ключевых задач на предстоящий период. Нам предстоит огромная работа в сжатые сроки; этот процесс требует совместных усилий министерства и агентства. Мы также должны продвигать экономическую повестку, чтобы аграрный сектор был готов воспользоваться возможностями финансирования, которые откроются по мере нашего сближения с Европейским союзом», - отметил Еуджениу Осмокеску. 

В свою очередь, Раду Мустяцэ заявил, что к числу приоритетов его деятельности во главе AIPA относит укрепление институционального потенциала агентства. 

«Я хочу способствовать укреплению доверия и открытости, сохранить наших специалистов. Нам предстоит большая работа по приведению деятельности в соответствие запросами ЕС, в том числе в сфере цифровизации. Мы должны находить решения сообща», - сказал он.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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