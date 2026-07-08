theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
8 Июля 2026, 19:44
16
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Прокурор Потынгэ не прошел внешнюю оценку и отстранен от должности на пять лет

Прокурор Вячеслав Потынгэ не прошел внешнюю оценку. Высший совет прокуроров утвердил отчет Комиссии по оценке прокуроров, согласно которому ему запрещено занимать должность прокурора в течение пяти лет.

Прокурор Потынгэ не прошел внешнюю оценку и отстранен от должности на пять лет.
Прокурор Потынгэ не прошел внешнюю оценку и отстранен от должности на пять лет.

Согласно отчету комиссии, причиной отрицательной оценки стали сомнения в финансовой добросовестности прокурора. Проверка выявила необоснованную разницу между его доходами и расходами примерно в 685 тысяч леев за 2013 и 2020 годы, передает ipn.md

В частности, за 2013 год комиссия установила расхождение примерно в 124 тысячи леев, связанное с покупкой квартиры в Дурлештах. Хотя в договоре была указана стоимость около 326 тысяч леев, комиссия пришла к выводу, что рыночная цена недвижимости была выше с учетом ее состояния и цен на рынке.

Еще одно несоответствие выявлено за 2020 год. По данным комиссии, при покупке дома в Криково образовалась необоснованная разница более 561 тысячи леев. У комиссии возникли сомнения как относительно реальной стоимости сделки, так и обстоятельств приобретения недвижимости.

Комиссия также изучила участие прокурора Вячеслава Потынгэ в двух делах, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Были выявлены отдельные упущения в его работе. Однако комиссия пришла к выводу, что они не достигают уровня, необходимого для признания отсутствия этической добросовестности, и не стали основанием для отрицательной оценки.

На заседании Высшего совета прокуроров Вячеслав Потынгэ отверг выводы комиссии. Он заявил, что отчет основан на предположениях, а не на прямых доказательствах. По словам прокурора, комиссия необоснованно заменила договорную стоимость квартиры в Дурлештах рыночной оценкой и ошибочно включила в расчеты стоимость дома в Криково, который первоначально приобрело другое лицо. Потынгэ также сослался на решения Конституционного суда и практику Европейского суда по правам человека, заявив, что представленные им нотариальные и банковские документы не были должным образом оценены.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте