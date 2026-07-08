Прокурор Потынгэ не прошел внешнюю оценку и отстранен от должности на пять лет.

Согласно отчету комиссии, причиной отрицательной оценки стали сомнения в финансовой добросовестности прокурора. Проверка выявила необоснованную разницу между его доходами и расходами примерно в 685 тысяч леев за 2013 и 2020 годы, передает ipn.md

В частности, за 2013 год комиссия установила расхождение примерно в 124 тысячи леев, связанное с покупкой квартиры в Дурлештах. Хотя в договоре была указана стоимость около 326 тысяч леев, комиссия пришла к выводу, что рыночная цена недвижимости была выше с учетом ее состояния и цен на рынке.

Еще одно несоответствие выявлено за 2020 год. По данным комиссии, при покупке дома в Криково образовалась необоснованная разница более 561 тысячи леев. У комиссии возникли сомнения как относительно реальной стоимости сделки, так и обстоятельств приобретения недвижимости.

Комиссия также изучила участие прокурора Вячеслава Потынгэ в двух делах, рассмотренных Европейским судом по правам человека. Были выявлены отдельные упущения в его работе. Однако комиссия пришла к выводу, что они не достигают уровня, необходимого для признания отсутствия этической добросовестности, и не стали основанием для отрицательной оценки.

На заседании Высшего совета прокуроров Вячеслав Потынгэ отверг выводы комиссии. Он заявил, что отчет основан на предположениях, а не на прямых доказательствах. По словам прокурора, комиссия необоснованно заменила договорную стоимость квартиры в Дурлештах рыночной оценкой и ошибочно включила в расчеты стоимость дома в Криково, который первоначально приобрело другое лицо. Потынгэ также сослался на решения Конституционного суда и практику Европейского суда по правам человека, заявив, что представленные им нотариальные и банковские документы не были должным образом оценены.