Проект расширения бульвара Мирчи чел Бэтрын: велодорожки и станции зарядки электрокаров

Мэрия Кишинёва расширяет бульвар Мирчи чел Бэтрын на участке между улицами Профессора Иона Думенюка и Буковиней.

Проект предусматривает полную модернизацию дорожной инфраструктуры, включая обустройство велосипедных дорожек, остановок для общественного транспорта и подземных сетей. Впервые для города проект также включает размещение станций зарядки для электрических транспортных средств вдоль бульвара, передаёт IPN.

Валентина Флуераш, главный инженер Муниципального проектного института «Chișinăuproiect», заявила, что эта инвестиция является одной из самых важных для сектора Чеканы, и ожидается жителями района в контексте ускоренного развития близлежащих жилых кварталов.

По её словам, новый участок будет способствовать улучшению движения транспорта и связи с другими важными артериями города, в том числе в перспективе расширения дорожной сети в направлении Балканского шоссе.

Работы предусматривают обустройство тротуаров, зелёных зон, велосипедных дорожек, современных остановок, интеллектуальных светофоров, надземных пешеходных переходов и парковочных мест. Одновременно будут проложены новые сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения.