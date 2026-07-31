Рынок недвижимости Кишинева потерял треть сделок за год.

Во втором квартале 2026 года на рынке недвижимости муниципия Кишинев зафиксировано значительное снижение числа сделок купли-продажи.

Об этом сообщает Bani.md со ссылкой на данные Кадастра, уточняя, что за указанный период было зарегистрировано 769 сделок, что на 407 меньше, чем годом ранее, пишет rupor.md

По сравнению со вторым кварталом 2025 года, когда заключили 1 176 сделок, рынок сократился на 34,6%. При этом по сравнению с началом 2026 года, когда в первом квартале было зафиксировано всего 422 сделки, во втором квартале отмечен рост на 82,2% (плюс 347 сделок).

В разбивке по зонам в самом Кишиневе во втором квартале 2026 года зарегистрировали 162 сделки против 1 037 за аналогичный период прошлого года. В то же время в пригородах столицы, входящих в кадастровую категорию «Кишинев 1», зафиксировано 607 сделок по сравнению со 139 в прошлом году.

Как отмечается в отчете, часть таких изменений может быть связана с корректировками в порядке кадастровой отчетности и классификации. Тем не менее, общие данные показывают, что столичный рынок недвижимости остается ниже уровня второго квартала 2025 года.