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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 12:52
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Premier Energy обратилась с призывом сократить энергопотребление

Компания Premier Energy призвала бытовых потребителей, органы местного самоуправления и предприятия по возможности сократить потребление электроэнергии в часы пик.

Premier Energy обратилась с призывом сократить энергопотребление.
Premier Energy обратилась с призывом сократить энергопотребление.

В компании объяснили это сложной ситуацией на региональном энергетическом рынке и резким ростом нагрузки на энергосистему из-за высоких летних температур, передает rupor.md

В Premier Energy заявили, что сложившаяся ситуация на региональном энергетическом рынке требует ответственного подхода к потреблению электроэнергии. Дополнительную нагрузку на энергосистему создает аномальная жара, из-за которой значительно выросло использование кондиционеров.

Чтобы избежать возможных дисбалансов и обеспечить надежное электроснабжение, компания рекомендовала по возможности ограничивать потребление электроэнергии в часы максимальной нагрузки.

Для бытовых потребителей советуют сократить использование кондиционеров, устанавливать на них умеренную температуру, не включать одновременно несколько энергоемких приборов и переносить работу стиральных, сушильных и посудомоечных машин, а также бойлеров на ночное время с 23:00 до 07:00. Также рекомендуется отключать неиспользуемые электроприборы и отказаться от режима ожидания (standby).

Органам местного публичного управления Premier Energy предлагает оптимизировать работу климатических систем в административных зданиях, сократить декоративную подсветку зданий и памятников, при необходимости отключать рекламные световые конструкции и рационально использовать уличное освещение без ущерба для общественной безопасности.

Предприятиям компания рекомендует по возможности переносить энергоемкие производственные процессы на ночное время, избегать одновременного запуска мощного оборудования, отключать неиспользуемые установки и переходить на более энергоэффективное LED-освещение.

В Premier Energy подчеркнули, что даже небольшое снижение потребления электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на энергосистему, способствует стабильности электроснабжения и позволяет потребителям сократить расходы на оплату электроэнергии. Кроме того, компания предложила воспользоваться специальным симулятором энергопотребления для оценки возможной экономии.

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Источник
rupor.md logorupor
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