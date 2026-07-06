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ipn
6 Июля 2026, 20:00
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Premier Energy и FEE Nord продолжат предоставлять услуги всеобщего электроснабжения

Компании будут и впредь обеспечивать универсальное обслуживание и поставку электроэнергии в качестве последней инстанции, начиная с четверга, 9 июля, в течение трёх лет.

Premier Energy и FEE Nord продолжат предоставлять услуги всеобщего электроснабжения.
Premier Energy и FEE Nord продолжат предоставлять услуги всеобщего электроснабжения.

Это решение было одобрено в понедельник Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), — передаёт ipn.md

По данным НАРЭ, в мае была инициирована конкурсная процедура по определению поставщиков услуг всеобщего электроснабжения. Для каждой из двух территорий, обслуживаемых распределительными операторами, была подана единая заявка от Premier Energy и FEE Nord, а процедура была прекращена из-за отсутствия минимального уровня конкурентоспособности.

При этом НАРЭ уточняет, что остальные поставщики, действующие на рынке, не представили необходимые документы или не подтвердили наличие источников поставок электроэнергии, что сделало невозможной оценку соблюдения установленных законом условий для их назначения.

При этих обстоятельствах регулирующее учреждение вправе назначить поставщика по собственному решению. Агентство уточняет, что компании Premier Energy и FEE Nord соответствуют всем предусмотренным законом условиям, включая опыт оказания универсальных услуг, способность обеспечивать поставки электроэнергии и инфраструктуру, необходимую для обслуживания потребителей. НАРЭ отмечает, что назначение на данный период обеспечит непрерывность поставок электроэнергии потребителям и позволит организовать новую конкурентоспособную процедуру после переоценки существующих рыночных условий.

Источник
ipn
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