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agora.md logoagora
12 Июня 2026, 10:47
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Правительство отвергло инициативу о дополнительной поддержке пенсионеров

Правительство не поддерживает законопроект социалистов о ежегодной финансовой помощи пенсионерам и получателям государственных социальных пособий. Кабмин считает, что такая мера создаст дополнительную нагрузку на бюджет.

Правительство отвергло инициативу о дополнительной поддержке пенсионеров.
Правительство отвергло инициативу о дополнительной поддержке пенсионеров.

В правительственном заключении отмечается, что действующая система социальной защиты основана на поэтапном повышении выплат, сообщает agora.md

Власти подчёркивают, что рост доходов осуществляется «постепенно», в зависимости от экономических возможностей государства, и этот подход должен сохраняться.

Также правительство предупреждает, что предложенная инициатива приведёт к значительным расходам — более 1,2 млрд леев в 2026 году, а к 2029 году сумма может вырасти примерно до 2,9 млрд леев. Эти средства не предусмотрены в среднесрочных бюджетных рамках.

В документе говорится, что предлагаемый социалистами механизм предполагает автоматическое увеличение выплат без чётких бюджетных ограничений.

Кроме того, правительство считает, что привязка помощи к средней пенсии может нарушить принцип справедливости, так как способна создать значительные различия между людьми.

Источник
agora.md logoagora
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