Правительство отвергло инициативу о дополнительной поддержке пенсионеров
Правительство не поддерживает законопроект социалистов о ежегодной финансовой помощи пенсионерам и получателям государственных социальных пособий. Кабмин считает, что такая мера создаст дополнительную нагрузку на бюджет.
В правительственном заключении отмечается, что действующая система социальной защиты основана на поэтапном повышении выплат, сообщает agora.md
Власти подчёркивают, что рост доходов осуществляется «постепенно», в зависимости от экономических возможностей государства, и этот подход должен сохраняться.
Также правительство предупреждает, что предложенная инициатива приведёт к значительным расходам — более 1,2 млрд леев в 2026 году, а к 2029 году сумма может вырасти примерно до 2,9 млрд леев. Эти средства не предусмотрены в среднесрочных бюджетных рамках.
В документе говорится, что предлагаемый социалистами механизм предполагает автоматическое увеличение выплат без чётких бюджетных ограничений.
Кроме того, правительство считает, что привязка помощи к средней пенсии может нарушить принцип справедливости, так как способна создать значительные различия между людьми.