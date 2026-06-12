Правительство отвергло инициативу о дополнительной поддержке пенсионеров.

В правительственном заключении отмечается, что действующая система социальной защиты основана на поэтапном повышении выплат, сообщает agora.md

Власти подчёркивают, что рост доходов осуществляется «постепенно», в зависимости от экономических возможностей государства, и этот подход должен сохраняться.

Также правительство предупреждает, что предложенная инициатива приведёт к значительным расходам — более 1,2 млрд леев в 2026 году, а к 2029 году сумма может вырасти примерно до 2,9 млрд леев. Эти средства не предусмотрены в среднесрочных бюджетных рамках.

В документе говорится, что предлагаемый социалистами механизм предполагает автоматическое увеличение выплат без чётких бюджетных ограничений.

Кроме того, правительство считает, что привязка помощи к средней пенсии может нарушить принцип справедливости, так как способна создать значительные различия между людьми.