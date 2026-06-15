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rupor.md logorupor
15 Июня 2026, 14:48
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В Кагульском районе выявили два очага африканской чумы свиней

В Молдове за неделю зарегистрировали два очага африканской чумы свиней среди домашних животных. Оба случая выявили в Кагульском районе, в селе Вадул-луй-Исак.

В Кагульском районе выявили два очага африканской чумы свиней.
В Кагульском районе выявили два очага африканской чумы свиней.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), речь идет о периоде с 8 по 15 июня. За это же время в стране зарегистрировали один случай бешенства у собаки в Страшенском районе, в селе Лозова, пишет rupor.md

На фоне новых очагов африканской чумы свиней ANSA сообщило о запуске нового подхода к профилактике болезни. Агентство начнет оценивать на национальном уровне непрофессиональные хозяйства, где содержат свиней.

Новый механизм утвердили приказом ANSA от 8 июня 2026 года. В агентстве заявляют, что цель первой стадии не в немедленном наказании владельцев животных, а в профилактике, информировании и помощи.

Ветеринарные врачи будут посещать хозяйства, оценивать условия содержания свиней, давать рекомендации и вместе с владельцами выявлять нарушения, которые можно устранить в разумный срок.

ANSA призывает владельцев свиней сотрудничать с ветеринарами, предоставлять необходимую информацию и соблюдать минимальные правила биобезопасности. Речь идет об учете животных, ограничении контакта с посторонними людьми и животными, поддержании чистоты в местах содержания и взаимодействии с ветеринарными службами.

При этом в агентстве предупредили, что после этапа информирования и рекомендаций возможны санкции. Если владельцы откажутся допускать ветеринаров в хозяйство, не будут сотрудничать при оценке или не устранят выявленные нарушения в установленный срок, инспекторы территориальных подразделений ANSA будут действовать по Кодексу о правонарушениях.

В ANSA напомнили, что идентификация и регистрация животных для непрофессиональных хозяйств проводится бесплатно. В агентстве отмечают, что регистрация дает владельцам возможность получить компенсации от государства при вспышках заболеваний или других неблагоприятных обстоятельствах, а также легально продавать животных или излишки продукции.

В связи со случаем бешенства ANSA также призывает граждан после укуса или контакта со слюной животного сразу промыть рану большим количеством воды с мылом и срочно обратиться за медицинской помощью.

Информацию об агрессивном животном необходимо передать территориальным подразделениям по безопасности пищевых продуктов, чтобы снизить риск распространения болезни среди людей и животных.

Источник
rupor.md logorupor
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