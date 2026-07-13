Посол Германии: Проведу встречи, чтобы лучше понять причины беспокойства.

Хуберт Книрш заявил, что его удивила негативная реакция на высказывания о языковой и национальной идентичности Молдовы и Румынии.

Посол Германии в Молдове Хуберт Книрш заявил, что был удивлён критикой, появившейся в публичном пространстве после его интервью Jurnal TV, в котором он поставил под сомнение существование единого языка и единой идентичности Республики Молдова и Румынии, сообщает jurnal.md

«Резкая реакция на последние минуты моего интервью стала для меня неожиданностью. Очевидно, мне следовало выразить то, что было для меня важно, более ясно и более точно», - сказал немецкий дипломат в видеообращении.

Посол также сообщил на румынском языке, что в ближайшие дни намерен провести ряд встреч, чтобы «лучше понять» причины общественного недовольства.

«В ближайшие дни я намерен провести обсуждения, чтобы лучше понять беспокойство, которое вызвали мои слова. Я говорил с полным уважением к принимающей стране, Республике Молдова, и ко всем её гражданам. Надеюсь, что это будет воспринято именно так», - заявил Хуберт Книрш.

Напомним, в общественном пространстве разгорелся скандал после заявления посла Германии в Молдове Хуберта Книрша, который поставил под сомнение утверждение о том, что Республика Молдова и Румыния имеют общий язык и одну религию.