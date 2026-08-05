Полиция начала проверку после опасного манёвра BMW на перекрёстке в столице.

Автомобилист выполнил левый поворот из полосы, не предназначенной для такого движения, создав угрозу другим участникам дорожного движения.

В Кишинёве водитель BMW попал в поле зрения полиции после опасного манёвра на одном из городских перекрёстков, пишет stiri.md

Инцидент произошёл на пересечении улиц Измаильской и Алексея Матеевича. Водитель BMW повернул налево со второй полосы, хотя она не предназначена для выполнения такого манёвра.

Видео происшествия в редакцию прислал очевидец. На кадрах видно, что действия водителя создали аварийную ситуацию.

Пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности (INSP) Ана Киселица сообщила, что сотрудники полиции самостоятельно инициировали проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.