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stiri.md logostiri
5 Августа 2026, 11:45
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Полиция начала проверку после опасного манёвра BMW на перекрёстке в столице

Автомобилист выполнил левый поворот из полосы, не предназначенной для такого движения, создав угрозу другим участникам дорожного движения.

Полиция начала проверку после опасного манёвра BMW на перекрёстке в столице.
Полиция начала проверку после опасного манёвра BMW на перекрёстке в столице.

В Кишинёве водитель BMW попал в поле зрения полиции после опасного манёвра на одном из городских перекрёстков, пишет stiri.md 

Инцидент произошёл на пересечении улиц Измаильской и Алексея Матеевича. Водитель BMW повернул налево со второй полосы, хотя она не предназначена для выполнения такого манёвра.

Видео происшествия в редакцию прислал очевидец. На кадрах видно, что действия водителя создали аварийную ситуацию.

Пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности (INSP) Ана Киселица сообщила, что сотрудники полиции самостоятельно инициировали проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Источник
stiri.md logostiri
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