Покупка школьных принадлежностей обойдётся родителям до 1000 леев.

До начала нового учебного года в Молдове остаётся около месяца, однако родители уже начали закупать школьные принадлежности.

Полный набор необходимых вещей для школьника может стоить родителям до 1000 леев — в зависимости от качества продукции, выбранных брендов и количества необходимых товаров, передает realitatea.md

Самые простые школьные принадлежности остаются относительно доступными. Цена ручки начинается примерно от 3 леев, но более дорогие модели могут стоить до 50 леев. Обычный карандаш можно приобрести от 1,50 лея, а набор карандашей обойдётся примерно в 30 леев.

Цены на цветные карандаши варьируются от 25 до 75 леев. Стоимость одной тетради составляет от 1,50 до 15 леев, однако при необходимости приобрести несколько тетрадей для разных предметов расходы заметно увеличиваются.

Отдельной статьёй расходов становится пенал. Его стоимость начинается примерно от 45 леев и может достигать 225 леев за более дорогие модели.

Самой затратной покупкой остаётся школьный рюкзак. Обычные модели стоят от 190 до 550 леев, а импортные рюкзаки премиум-класса могут обходиться примерно в 1200 леев.

Продавцы отмечают, что интерес к школьным товарам растёт с приближением начала учебного года. При этом, по их словам, цены в целом остаются на уровне прошлого года, хотя в ближайшее время возможны изменения из-за увеличения спроса.

В среднем подготовка одного ученика к школе с учётом покупки рюкзака и основных принадлежностей обходится родителям в сумму от 550 до 1000 леев.