20 Мая 2026, 22:31
АГУ и Налоговое агентство Швеции реализуют совместный проект по модернизации госуслуг

Специалисты Агентства государственных услуг и Шведского налогового агентства будут сотрудничать на межведомственном уровне и обмениваться опытом в рамках проекта.

По данным АГУ, это партнёрство представляет собой важный шаг в модернизации государственных услуг и их приведения к стандартам Европейского союза, передает rupor.md

Директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану подчеркнул, что Швеция является признанным мировым лидером в области цифровизации и эффективного управления, а опыт Шведского налогового агентства является эталоном. АГУ управляет основными государственными реестрами, и это партнёрство предоставляет ему необходимые рычаги для преобразования учреждения в современный, прозрачный и полностью ориентированный на граждан орган.

«Проект основан на модели равноправного сотрудничества и будет способствовать прямому обмену опытом и передовыми практиками между специалистами из обоих государств. Основное внимание будет уделено трём приоритетным направлениям: цифровизации актов гражданского состояния, повышению качества Регистра населения и модернизации предоставления государственных услуг», — отмечается в пресс-релизе Агентства государственных услуг.

