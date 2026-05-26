Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично
Министерство инфраструктуры и регионального развития совместно с Госадминистрацией автомобильных дорог организовало публичные консультации по проекту модернизации участка трассы M2 — объездной дороги муниципия Кишинёв.
Проект предусматривает модернизацию участка протяженностью около 9 километров, включая расширение существующей дороги до 4 полос движения и обустройство 4 многоуровневых развязок, передает noi.md
В обсуждениях приняли участие представители местных органов власти, профильных учреждений, экономических агентов и других заинтересованных сторон из населенных пунктов, расположенных рядом с трассой.
В ходе консультаций были представлены основные цели проекта, предлагаемые технические решения и текущие этапы проектирования. Участники рассмотрели план трассы и соответствующую топографическую документацию, задав вопросы и высказав рекомендации относительно дорожной инфраструктуры, влияния проекта на соседние населенные пункты и необходимости развития сопутствующей инфраструктуры.
По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, власти и участники консультаций договорились продолжить диалог и межведомственное сотрудничество для эффективной реализации проекта.
Ответственные лица заявили, что предлагаемые решения должны соответствовать потребностям в мобильности, безопасности дорожного движения и устойчивом развитии региона.