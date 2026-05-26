Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично.

Проект предусматривает модернизацию участка протяженностью около 9 километров, включая расширение существующей дороги до 4 полос движения и обустройство 4 многоуровневых развязок, передает noi.md

В обсуждениях приняли участие представители местных органов власти, профильных учреждений, экономических агентов и других заинтересованных сторон из населенных пунктов, расположенных рядом с трассой.

В ходе консультаций были представлены основные цели проекта, предлагаемые технические решения и текущие этапы проектирования. Участники рассмотрели план трассы и соответствующую топографическую документацию, задав вопросы и высказав рекомендации относительно дорожной инфраструктуры, влияния проекта на соседние населенные пункты и необходимости развития сопутствующей инфраструктуры.

По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, власти и участники консультаций договорились продолжить диалог и межведомственное сотрудничество для эффективной реализации проекта.

Ответственные лица заявили, что предлагаемые решения должны соответствовать потребностям в мобильности, безопасности дорожного движения и устойчивом развитии региона.