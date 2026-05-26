theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
26 Мая 2026, 21:04
4 435
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично

Министерство инфраструктуры и регионального развития совместно с Госадминистрацией автомобильных дорог организовало публичные консультации по проекту модернизации участка трассы M2 — объездной дороги муниципия Кишинёв.

Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично.
Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично.

Проект предусматривает модернизацию участка протяженностью около 9 километров, включая расширение существующей дороги до 4 полос движения и обустройство 4 многоуровневых развязок, передает noi.md

В обсуждениях приняли участие представители местных органов власти, профильных учреждений, экономических агентов и других заинтересованных сторон из населенных пунктов, расположенных рядом с трассой. 

В ходе консультаций были представлены основные цели проекта, предлагаемые технические решения и текущие этапы проектирования. Участники рассмотрели план трассы и соответствующую топографическую документацию, задав вопросы и высказав рекомендации относительно дорожной инфраструктуры, влияния проекта на соседние населенные пункты и необходимости развития сопутствующей инфраструктуры. 

По данным Министерства инфраструктуры и регионального развития, власти и участники консультаций договорились продолжить диалог и межведомственное сотрудничество для эффективной реализации проекта. 

Ответственные лица заявили, что предлагаемые решения должны соответствовать потребностям в мобильности, безопасности дорожного движения и устойчивом развитии региона.

Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично

Объездная дорога Кишинева переходит на новый этап: проект модернизации обсудили публично

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте