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customs.gov.md logocustoms
15 Сентября 2026, 15:37
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В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные украшения и изделия из серебра

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с пограничными полицейскими задокументировали три случая перевозки товаров без их декларирования в соответствии с требованиями законодательства.

В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные украшения и изделия из серебра.
В аэропорту Кишинёва обнаружили незадекларированные украшения и изделия из серебра.

Товары были обнаружены в ходе проверки багажа пассажиров. Среди них — ювелирные изделия из драгоценных металлов, серебряные монеты и фигурки, передает customs.gov.md

Первый случай был зафиксирован на рейсе Кишинёв — Тиват. В багаже 59-летней гражданки Украины обнаружили 10 ювелирных изделий из драгоценных металлов, не задекларированных таможенному органу.

В другом случае на рейсе Кишинёв — Стамбул в багаже 45-летнего гражданина Республики Молдова обнаружили 21 серебряную монету. Они были спрятаны среди одежды и не задекларированы таможенному органу.

Третий случай был зафиксирован на рейсе Кишинёв — Амстердам. В багаже 44-летнего гражданина Украины таможенники обнаружили 15 серебряных фигурок общим весом 98 граммов, которые не были задекларированы при прохождении таможенного контроля.

Товары были изъяты и могут быть конфискованы, а нарушителям грозят административные санкции в соответствии с действующим законодательством.

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Источник
customs.gov.md logocustoms
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