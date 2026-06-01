Парламент ввёл новые правила покупки и активации предоплаченных SIM‑карт.

Карты смогут быть активированы только после идентификации пользователя на основании удостоверения личности. Проект принят депутатами в первом чтении 67 голосами.

Инициатива разработана Министерством внутренних дел (МВД). Генеральный секретарь МВД Валентин Чокля заявил, что проект направлен на введение механизма идентификации пользователей предоплаченных мобильных услуг, в том числе SIM‑карт и eSIM, не позднее момента активации услуги, передает moldpres.md

По его словам, цель проекта состоит не в ограничении доступа граждан к услугам электронных коммуникаций, а в устранении существующей уязвимости, связанной с возможностью анонимного использования телефонного номера, что ведёт к росту числа телефонных мошенничеств.

«Существуют ситуации, когда номер телефона может быть приобретён и использован без возможности установить личности людей, которые стоят за ним. Эта уязвимость особенно используется при телефонных мошенничествах, онлайн‑аферах, ложных тревогах и другой незаконной деятельности», — отметил Валентин Чокля, добавив, что в последние годы ущерб от телефонных и онлайн‑мошенничеств вырос с 40 миллионов леев в 2023 году до примерно 157 миллионов леев за первые пять месяцев 2026 года.

Проект не запрещает предоплаченные карты и не ограничивает их продажу. Граждане и далее смогут приобретать такие услуги, разница лишь в том, что активация будет происходить после идентификации пользователя.

«Инициатива не предусматривает слежку за коммуникациями, не позволяет доступ к содержанию звонков и сообщений, не затрагивает данные трафика или местоположения», — подчеркнул генеральный секретарь МВД.

Проект предусматривает, что новые правила вступят в силу через 12 месяцев после опубликования в Monitorul Oficial. По словам авторов инициативы, переходный период позволит операторам адаптировать свои внутренние системы, разработать цифровые решения для удалённой идентификации и выделить необходимые ресурсы для внедрения новых требований. В ходе обсуждения проекта ряд депутатов предложили сократить срок внедрения новых положений.

Согласно статистическим данным, в Республике Молдова активно почти 1,6 миллиона предоплаченных SIM‑карт, что составляет 42,7% от общего числа мобильных подключений. Власти утверждают, что анонимность, которую предоставляют эти карты, часто используется при мошенничествах, аферах и ложных звонках. Только в 2025 году было зарегистрировано 1190 ложных сообщений о бомбах и злоупотреблений вызовами экстренных служб, и из‑за сложностей с идентификацией авторов лишь одно из 29 дел дошло до суда.

Предоплаченные SIM‑карты используются также в контрабандной деятельности на границе, в том числе для дистанционного управления дронами через мобильные сети. В таких случаях идентификация операторов зачастую затруднена. За последние пять лет было задокументировано 129 подобных инцидентов.