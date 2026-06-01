theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
27 Июня 2026, 08:36
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент ввёл новые правила покупки и активации предоплаченных SIM‑карт

Карты смогут быть активированы только после идентификации пользователя на основании удостоверения личности. Проект принят депутатами в первом чтении 67 голосами.

Парламент ввёл новые правила покупки и активации предоплаченных SIM‑карт.
Парламент ввёл новые правила покупки и активации предоплаченных SIM‑карт.

Инициатива разработана Министерством внутренних дел (МВД). Генеральный секретарь МВД Валентин Чокля заявил, что проект направлен на введение механизма идентификации пользователей предоплаченных мобильных услуг, в том числе SIM‑карт и eSIM, не позднее момента активации услуги, передает moldpres.md

По его словам, цель проекта состоит не в ограничении доступа граждан к услугам электронных коммуникаций, а в устранении существующей уязвимости, связанной с возможностью анонимного использования телефонного номера, что ведёт к росту числа телефонных мошенничеств.

«Существуют ситуации, когда номер телефона может быть приобретён и использован без возможности установить личности людей, которые стоят за ним. Эта уязвимость особенно используется при телефонных мошенничествах, онлайн‑аферах, ложных тревогах и другой незаконной деятельности», — отметил Валентин Чокля, добавив, что в последние годы ущерб от телефонных и онлайн‑мошенничеств вырос с 40 миллионов леев в 2023 году до примерно 157 миллионов леев за первые пять месяцев 2026 года.

Проект не запрещает предоплаченные карты и не ограничивает их продажу. Граждане и далее смогут приобретать такие услуги, разница лишь в том, что активация будет происходить после идентификации пользователя.

«Инициатива не предусматривает слежку  за  коммуникациями, не позволяет доступ к содержанию звонков и сообщений, не затрагивает данные трафика или местоположения», — подчеркнул генеральный секретарь МВД.

Проект предусматривает, что новые правила вступят в силу через 12 месяцев после опубликования в Monitorul Oficial. По словам авторов инициативы, переходный период позволит операторам адаптировать свои внутренние системы, разработать цифровые решения для удалённой идентификации и выделить необходимые ресурсы для внедрения новых требований. В ходе обсуждения проекта ряд депутатов предложили сократить срок внедрения новых положений.

Согласно статистическим данным, в Республике Молдова активно почти 1,6 миллиона предоплаченных SIM‑карт, что составляет 42,7% от общего числа мобильных подключений. Власти утверждают, что анонимность, которую предоставляют эти карты, часто используется при мошенничествах, аферах и ложных звонках. Только в 2025 году было зарегистрировано 1190 ложных сообщений о бомбах и злоупотреблений вызовами экстренных служб, и из‑за сложностей с идентификацией авторов лишь одно из 29 дел дошло до суда.

Предоплаченные SIM‑карты используются также в контрабандной деятельности на границе, в том числе для дистанционного управления дронами через мобильные сети. В таких случаях идентификация операторов зачастую затруднена. За последние пять лет было задокументировано 129 подобных инцидентов.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте