Парламент принял закон, ужесточающий наказание для неплательщиков алиментов.

Был принят закон, ужесточающий наказание для родителей, которые уклоняются или отказываются выплачивать алименты на содержание детей.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс о правонарушениях и введение норм, согласно которым родители, не выполняющие свои обязательства по выплате алиментов на содержание детей, будут наказываться не только штрафом, но и административным арестом сроком, передает infotag.md

Согласно принятым поправкам, нарушители теперь могут быть привлечены к административному аресту от 10 до 15 суток или 45–60 часам неоплачиваемых общественных работ. По отношению к ним будут применяться дополнительные меры, такие как запрет на выезд из страны для лиц, имеющих задолженности по выплате алиментов. В то же время дети станут прямыми бенефициарами этих выплат.

Новый закон предусматривает также, что суды будут определять место жительства ребенка, учитывая несколько факторов, в том числе риск насилия, отношения с каждым из родителей и потребности ребенка. В случае высокого риска домашнего насилия контакт с агрессивным родителем может быть ограничен на срок до шести месяцев.

Одновременно суд будет устанавливать график встреч, который будет исполняться судебным исполнителем. Если несовершеннолетний откажется от участия, родители могут быть обязаны пройти программы консультирования и гармонизации семейных отношений.

Председатель Комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Вероника Рошка заявила на заседании парламента, что цель проекта — укрепление правовой базы в области защиты прав ребенка и повышение эффективности исполнения судебных решений по вопросам родительских прав.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что около 30 000 детей в Республике Молдова не получают алименты на регулярной основе. Кроме того, значительное количество исполнительных дел имеет задолженности в течение месяцев или даже лет.