Парламент принял закон: декретный отпуск включат в страховой стаж.

Принят законопроект, согласно которому, пособия по беременности и родам, а также отцовское пособие будут включены в перечень нестраховых периодов, засчитываемых в страховой стаж в государственной пенсионной системе.

Документ также предусматривает введение в Трудовой кодекс понятия «работник с семейными обязанностями», что предоставит этой категории сотрудников дополнительные трудовые и социальные гарантии, сообщает stiri.md

Согласно закону, работником с семейными обязанностями будет считаться лицо, которое ухаживает, содержит или оказывает помощь либо финансовую поддержку члену семьи, в том числе человеку с инвалидностью, находящемуся на его иждивении. Введение этого понятия в национальное законодательство направлено на усиление правовой защиты работников в сфере трудовых отношений и социальной защиты.

Кроме того, закон предусматривает ряд дополнительных гарантий, в том числе в отношении работы в ночное время. Так, одиноких родителей, воспитывающих детей до 16 лет, смогут привлекать к работе в ночные смены только с их письменного согласия. До сих пор такая норма распространялась лишь на работников, воспитывающих детей до четырех лет или детей с инвалидностью.

Изменения вступят в силу через три месяца после публикации закона в «Официальном мониторе».

Согласно действующему законодательству, отпуск по беременности и родам составляет не менее 126 календарных дней. В случае осложненных или многоплодных родов его продолжительность увеличивается. Отцовский отпуск предоставляется сроком до 15 календарных дней.