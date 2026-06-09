В Японии действующий мэр впервые в истории взяла декретный отпуск
Самый молодой избранный мэр японского города Явата Сёко Кавата объявила, что возьмет декретный отпуск.
Это первый такой случай в японской политике, передает nv.ua
Это вызвало широкую национальную дискуссию и обратило внимание на гендерные и структурные неравенства в японских трудовых и политических системах.
Кавата, избранная на должность в 2023 году, родит в середине сентября и возьмет 16 недель декрета — по восемь недель до и после родов. Это, вероятно, первый такой случай, ведь законодательство не гарантирует декрета избранным чиновникам, в отличие от государственных служащих.
Мерка надеется, что ее пример станет «катализатором изменений» в стране, которая сталкивается со снижением рождаемости и низкой представленностью женщин в политическом руководстве. Только в прошлом году Япония избрала первую женщину-премьера, а сейчас женщины составляют менее 15% членов Палаты представителей.
«Я надеюсь поощрить работников и руководителей воспринимать рождение и воспитание детей как нормальную часть жизни, совмещая это с работой», — сказала Кавата в интервью CNN.
На время отпуска мэр назначит заместителя, который будет исполнять ее обязанности в городе с населением почти 70 тысяч человек, расположенном примерно в 285 милях от Токио. В то же время Кавата планирует оставаться на связи и проверять электронную почту, ухаживая за новорожденным дома.
После объявления о декрете в японских соцсетях появилась критика — некоторые считали, что отсутствие мэра на работе является пустой тратой денег налогоплательщиков. Однако Кавата отметила, что лично большинство людей поддержали ее решение.
«Мне советовали не колебаться и взять отпуск. Сотрудники и общественность без колебаний говорили, что я должна отдохнуть», — добавила она.