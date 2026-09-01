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realitatea.md logorealitatea
27 Сентября 2026, 08:45
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Осмокеску призвал граждан к спокойствию: Молдове не грозит продовольственный кризис

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Евгений Осмокеску заверил, что Молдова не находится на пороге продовольственного кризиса.

Осмокеску призвал граждан к спокойствию: Молдове не грозит продовольственный кризис.
Осмокеску призвал граждан к спокойствию: Молдове не грозит продовольственный кризис.

«Думаю, все граждане должны быть спокойны, поскольку предпосылок для продовольственного кризиса в Республике Молдова нет», — заявил Осмокеску, сообщает realitatea.md

В тоже время глава Минсельхоза допускает, что цены на товары первой необходимости могут вырасти на фоне энергетического кризиса и повышения тарифов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли граждане столкнуться с подорожанием хлеба, масла, муки или сахара, министр заявил, что рост цен может быть обусловлен несколькими факторами.

«С экономической точки зрения повышение цены является цепной реакцией, которая включает несколько компонентов. Речь идет не только об энергетической составляющей, но и о логистической, начиная с себестоимости», — объяснил Осмокеску.

Министр признал, что в таких условиях возможен новый рост цен.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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