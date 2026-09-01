Глава Минсельхоза Осмокеску допустил рост цен на хлеб, масло, муку и сахар.

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Евгений Осмокеску допускает, что цены на товары первой необходимости могут вырасти на фоне энергетического кризиса и повышения тарифов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли граждане столкнуться с подорожанием хлеба, масла, муки или сахара, министр заявил, что рост цен может быть обусловлен несколькими факторами, сообщает realitatea.md

«С экономической точки зрения повышение цены является цепной реакцией, которая включает несколько компонентов. Речь идет не только об энергетической составляющей, но и о логистической, начиная с себестоимости», — объяснил Осмокеску.

Министр признал, что в таких условиях возможен новый рост цен.

«Да, конечно, мы можем ожидать дальнейшего подорожания», — заявил он.

На вопрос о том, могут ли возможные повышения цен усилить недовольство граждан и критику в адрес правительства, министр сказал, что члены правительства также обеспокоены проблемами, с которыми сталкивается население.

«Мы тоже граждане, те, кто находится у власти, — тоже. Мы также ежедневно занимаемся этими проблемами, но должны справляться. Должны справляться», — заключил министр.