Осмокеску не увидел кризиса в сельском хозяйстве: У нас очень хороший год.

На фоне протестов аграриев в ряде районов страны и требований пересмотреть налоговые меры министр Еуджен Осмокеску заявил, что сельское хозяйство Молдовы в 2026 году не находится в кризисе.

Отвечая на вопрос о том, переживает ли сейчас молдавский аграрный сектор кризис, министр ответил отрицательно, сообщает noi.md

«В 2026 году — нет. У нас очень хороший год», — заявил Еуджениу Осмокеску в программе «Realitatea te privește» на телеканале Realitatea TV.

Министр также заявил, что предпосылок для продовольственного кризиса в Республике Молдова нет, и призвал граждан не беспокоиться по этому поводу.

Его заявления прозвучали на фоне протестов части аграриев. В пятницу, 25 сентября, десятки фермеров в Бессарабском районе вывели сельскохозяйственную технику на акцию возле села Абаклия. Протест поддержала ассоциация «Forța Fermierilor». 28 сентября на протест выйдут аграрии из Фалештского района.

Фермеры требуют, в частности, сохранить ставку НДС в размере 8% для зерновых и масличных культур. Они также настаивают на продлении лицензирования импорта зерновых и подсолнечника как минимум до конца года.

Еще одно требование касается возмещения акциза на дизельное топливо, приобретенное аграриями в период с 1 июня по 1 декабря 2026 года.

Ранее ассоциация «Forța Fermierilor» предупреждала о возможных протестах, в том числе с использованием сельскохозяйственной техники, если власти не пересмотрят ряд положений налоговой политики на 2027 год.

Недовольство аграриев связано в том числе с возможным повышением НДС на отдельные категории сельхозпродукции, изменением налогообложения крестьянских хозяйств и ростом расходов производителей.

В Министерстве сельского хозяйства заявили, что требования фермеров затрагивают компетенции нескольких государственных органов и будут проанализированы. В ведомстве также сообщили, что диалог с аграриями и профильными ассоциациями продолжится.