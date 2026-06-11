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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 15:01
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Около 180 семей в Молдове получили помощь после наводнений

Около 180 семей, пострадавших от наводнений в последние недели, получили гуманитарную помощь. Она предоставлена Обществом Красного Креста Молдовы и местными органами власти.

Около 180 семей в Молдове получили помощь после наводнений.
Около 180 семей в Молдове получили помощь после наводнений.

По данным Министерства труда и социальной защиты, семьи получили одеяла, постельное бельё, наборы посуды и кухонных принадлежностей, а также другие предметы первой необходимости. В ближайшее время помощь получат ещё 154 семьи, пишет rupor.md

«С первых дней после наводнений социальные работники мобилизовались на местах, провели визиты на дом, оценили ситуацию в сообществах и оказали поддержку людям, которые не могли самостоятельно обратиться за помощью, обеспечив адресную помощь наиболее пострадавшим. Мы остаёмся рядом с каждой пострадавшей семьёй и продолжаем искать дополнительные ресурсы для поддержки», — отметили в Министерстве труда и социальной защиты.

В последние недели в Молдове прошли сильные дожди, вызвавшие локальные наводнения, особенно в центральных и южных районах страны. Наиболее пострадали населённые пункты в Яловенском, Страшенском, Ниспоренском, Каушанском, Теленештском, Новоаненском районах и муниципий Кишинёв, где были затоплены десятки домов, подвалов и хозяйственных построек.

Источник
rupor.md logorupor
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