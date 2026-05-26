В Страшенском районе из-за наводнения затоплены десятки домов, людей эвакуируют.

Власти созвали районную Комиссию по чрезвычайным ситуациям и создали кризисный штаб. Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и полиция переведены в режим максимальной готовности для возможного проведения новых профилактических эвакуаций, пишет libertv.md

Обильные осадки последних дней привели к чрезвычайной ситуации в Каларашском, Страшенском и Унгенском районах. Из-за массового стока воды с холмов и наполнения семи каскадных озёр у села Буларда уровень воды в реке Икель поднялся до опасных отметок, создав критическую нагрузку на дамбы.

Десятки затопленных домов и эвакуированные жители

Председатель Страшенского районного совета Мариана Дымченко представила предварительные данные о нанесённом ущербе:

в селе Онешть затоплено шесть домохозяйств, одна семья эвакуирована;

в сёлах Греблешть и Мэртинешть пострадало 11 домохозяйств, из которых три семьи были экстренно эвакуированы;

в городе Буковэц и селе Рассвет подтоплены сельскохозяйственные угодья и несколько домохозяйств.

По данным властей, в настоящее время под повышенным риском затопления находятся населённый пункт Микэуць и муниципий Страшены, особенно район улицы Лунчилор.

Кризисный штаб, полевой лагерь и профилактическая эвакуация

Национальный центр кризисного управления отслеживает динамику уровня воды, поступающей со стороны Каларашского района вниз по течению. Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям развернул постоянный полевой лагерь в пострадавшем районе.

В случае дальнейшего повышения уровня воды спасатели и полицейские готовы приступить к профилактической эвакуации более чем двадцати домов, находящихся в зоне риска в муниципии Страшены.

Всего в зоне бедствия задействованы около 180 сотрудников Главного инспектората по чрезвычайным ситуациям, Главного инспектората полиции, Государственной администрации дорог, Государственного предприятия «Железная дорога Молдовы», а также представителей местных властей и добровольцев. Работают 45 единиц специальной техники, которые используются для укрепления дамб мешками с песком и прокладки отводных каналов.

Ограничения движения и предупреждение о загрязнении воды

Национальная полиция временно перекрыла движение в районе моста под железной дорогой в Страшенах. Транспорт перенаправлен по альтернативным маршрутам.