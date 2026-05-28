Жители Греблешт после наводнения: Вода разрушила наши дома.

Населенный пункт сильно пострадал от наводнения после того, как река Икель вышла из берегов, и защитные дамбы некоторых водоемов в соседнем Каларашском районе обрушились. Некоторых местных жителей приютили родственники, другие же сейчас отчаянно пытаются спасти то, что еще можно, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

Дом Галины Коваль оказался одним из наиболее пострадавших от проливных дождей. Дом, полностью отремонтированный всего два года назад, теперь практически непригоден для проживания.

«Ламинат разбух, пол разбух. Всё разрушено, включая шкаф и мебель. Вода доходила до окна», — рассказывает женщина.

Из-за влажности стены покрылись плесенью, и на несколько дней электроснабжение было отключено, чтобы предотвратить трагедию. Женщине пришлось перейти жить к сыну. Она возвращается домой только для того, чтобы проверить состояние дома. Женщина пыталась спасти хотя бы свои запасы. Ей удалось занести на чердак лишь часть зерна, прежде чем паводковые воды заблокировали входы.

«Когда пришла вода, мы подняли зерно на чердак, часть осталась внизу. Вода начала быстро прибывать и окружила нас со всех сторон. Она текла как из крана», — рассказала Галина Коваль.

Подвал, где она хранила все консервы, также был затоплен. Теперь все запасы затоплены. В доме Марианы Кащей также царит безысходность. Женщина рассказывает, что ночью, когда она проснулась, двор превратился в озеро, и ей пришлось в спешке выводить животных из хозяйственных построек, чтобы они не утонули.

«Когда мы проснулись в 4:00, мы вышли, и за полчаса вода дошла до забора. Мы вывели животных, у нас свиньи, коровы, куры. Наш дом сделан из глины и потрескался в нескольких местах», — сказала Мариана Кащей.

В общей сложности в коммуне Греблешты пострадали 11 домохозяйств и десятки гектаров сельскохозяйственных культур, особенно кукуруза и подсолнечник.