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logos.press.md logologos
21 Июня 2026, 08:12
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Оформление гражданского оружия в Молдове теперь осуществляется онлайн

У граждан Молдовы появилась возможность запросить онлайн разрешительные документы на хранение, ношение и другие разрешительные документы на гражданское оружие.

Оформление гражданского оружия в Молдове теперь осуществляется онлайн.
Оформление гражданского оружия в Молдове теперь осуществляется онлайн.

Это удобство появилось благодаря модернизации электронной платформы e-arme.mai.gov.md, передает logos-pres.md

Теперь все необходимые документы для легализации гражданского оружия можно загрузить непосредственно в электронную заявку, что упрощает процесс и сокращает период времени, необходимого для подачи заявки, сообщает Национальная инспекция общественной безопасности (INSP). 

Для использования платформы требуется электронная подпись. Это обязательное условие как для аутентификации в системе, так и для подачи заявок в безопасных условиях. 

В INSP уточняют, что поданные в электронном формате запросы рассматриваются в установленные законом сроки, а разрешительные документы выдаются лицам, соответствующим установленным законом условиям.

Источник
logos.press.md logologos
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