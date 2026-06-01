Оформление гражданского оружия в Молдове теперь осуществляется онлайн.

У граждан Молдовы появилась возможность запросить онлайн разрешительные документы на хранение, ношение и другие разрешительные документы на гражданское оружие.

Это удобство появилось благодаря модернизации электронной платформы e-arme.mai.gov.md, передает logos-pres.md

Теперь все необходимые документы для легализации гражданского оружия можно загрузить непосредственно в электронную заявку, что упрощает процесс и сокращает период времени, необходимого для подачи заявки, сообщает Национальная инспекция общественной безопасности (INSP).

Для использования платформы требуется электронная подпись. Это обязательное условие как для аутентификации в системе, так и для подачи заявок в безопасных условиях.

В INSP уточняют, что поданные в электронном формате запросы рассматриваются в установленные законом сроки, а разрешительные документы выдаются лицам, соответствующим установленным законом условиям.