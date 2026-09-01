Обучение в Национальном институте юстиции подорожает почти в три раза.

Стоимость услуг по профессиональной подготовке, предоставляемых Национальным институтом юстиции на платной основе, вырастет с 300 до 824 леев в день на одного человека.

Такое повышение предусмотрено проектом постановления правительства, разработанным Министерством юстиции по запросу института, пишет logos-pres.md

Согласно пояснительной записке, тариф в размере 300 леев был установлен в 2016 году и с тех пор не пересматривался. В институте считают, что он уже не покрывает фактические расходы на проведение обучения, включая оплату труда тренеров, логистику, износ инфраструктуры, административные расходы и коммунальные услуги.

Повышение тарифа не коснется слушателей, обучение которых финансируется из предусмотренных для этого бюджетных средств. В их число входят кандидаты на должности судей и прокуроров, судебные секретари, помощники судей, руководители секретариатов судов и советники по пробации.