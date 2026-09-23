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rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 18:18
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Новый мост через Прут и автодороги: парламент Молдовы рассмотрит соглашение с Румынией

Депутатам предложат ратифицировать новое соглашение с Румынией о строительстве, эксплуатации, содержании и ремонте транспортной инфраструктуры стратегического значения.

Новый мост через Прут и автодороги: парламент Молдовы рассмотрит соглашение с Румынией.
Новый мост через Прут и автодороги: парламент Молдовы рассмотрит соглашение с Румынией.

Документ рассмотрела парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам. Соглашение подготовлено в связи с подключением дорожной сети Молдовы к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T), а также внедрением согласованного контроля при пересечении государственной границы, передает rupor.md

Новый документ заменит соглашение 2022 года, которое регулировало эксплуатацию, содержание и ремонт пограничного автомобильного моста через Прут между Унгенами в Молдове и Унгенами в Румынии.

Необходимость нового соглашения возникла во время реализации первоначального проекта строительства моста. В процессе были выявлены дополнительные возможности для развития инфраструктуры, в том числе изменения в организации пограничного контроля и возможность привлечения льготного финансирования со стороны Европейского союза.

В соглашение включили строительство последнего участка автомагистрали A8 Тыргу-Муреш — Яссы — Унгены на территории Румынии, участка будущей автомагистрали Унгены — Кишинёв — Одесса на территории Молдовы, а также железнодорожного интермодального терминала Берешть.

Согласно документу, правительство Румынии профинансирует строительство моста и связанной с ним инфраструктуры, пункта пропуска через государственную границу на территории Румынии, а также предусмотренных соглашением объектов, включая инвестиции на территории Молдовы. Общая ориентировочная стоимость этих инвестиций составляет 56 млн евро.

В свою очередь, правительство Молдовы профинансирует строительство участка дороги от устоя моста через Прут до национальной трассы R16. Его протяжённость составит 0,5 километра, а необходимые инвестиции оцениваются в 5 млн евро.

Реализацию строительных работ планируется завершить до конца 2030 года.

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Источник
rupor.md logorupor
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