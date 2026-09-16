Одобрена ратификация соглашения, предусматривающего строительство моста через Прут

Правительство сегодня одобрило проект закона о ратификации Соглашения с Румынией по вопросам строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры.

Соглашение представляет стратегический интерес для обоих государств, включая автомобильный пограничный мост через реку Прут между населенными пунктами Унгень (Республика Молдова) и Унгень (Румыния), передает moldpres.md

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил на заседании правительства, что соглашение создает необходимые условия для строительства автомобильного моста через Прут, а также развития сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, предусматривается согласованная система пограничного контроля, которая будет способствовать ускорению движения и сокращению времени пересечения границы.

Соглашение также определяет распределение инвестиционных обязанностей между двумя государствами. Румынская сторона обеспечит финансирование строительства моста и соответствующей инфраструктуры, объем которого оценивается примерно в 56 млн евро.

По его словам, завершить работы планируется до конца 2030 года.

В продолжение инфраструктуры моста на территории Молдовы будет построен первый участок автомагистрали протяженностью 5 км. Реализация проекта предусматривает инвестиции правительства Румынии в размере 70 млн евро.

Премьер-министр Василе Тофан поблагодарил Румынию за участие в этом важном для развития инфраструктуры нашей страны проекте.

«Историческим моментом станет день, когда мы откроем этот первый участок автомагистрали в нашей стране, у нас появится начало автомагистрали в Республике Молдова, которая, как мы надеемся, продлится до Одессы», - заявил глава правительства.

Соглашение между правительствами Республики Молдова и Румынии по вопросам строительства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортной инфраструктуры, представляющей стратегический интерес для обоих государств, включая автомобильный пограничный мост между двумя странами через реку Прут, между населенными пунктами Унгень (Республика Молдова) и Унгень (Румыния), было подписано 2 июля 2026 года в Бухаресте.