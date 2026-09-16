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moldpres.md logomoldpres
16 Сентября 2026, 17:17
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Одобрена ратификация соглашения, предусматривающего строительство моста через Прут

Правительство сегодня одобрило проект закона о ратификации Соглашения с Румынией по вопросам строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры.

Правительство одобрило ратификацию соглашения, предусматривающего строительство моста через Прут.
Правительство одобрило ратификацию соглашения, предусматривающего строительство моста через Прут.

Соглашение представляет стратегический интерес для обоих государств, включая автомобильный пограничный мост через реку Прут между населенными пунктами Унгень (Республика Молдова) и Унгень (Румыния), передает moldpres.md

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля заявил на заседании правительства, что соглашение создает необходимые условия для строительства автомобильного моста через Прут, а также развития сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, предусматривается согласованная система пограничного контроля, которая будет способствовать ускорению движения и сокращению времени пересечения границы.

Соглашение также определяет распределение инвестиционных обязанностей между двумя государствами. Румынская сторона обеспечит финансирование строительства моста и соответствующей инфраструктуры, объем которого оценивается примерно в 56 млн евро.

По его словам, завершить работы планируется до конца 2030 года.

В продолжение инфраструктуры моста на территории Молдовы будет построен первый участок автомагистрали протяженностью 5 км. Реализация проекта предусматривает инвестиции правительства Румынии в размере 70 млн евро.

Премьер-министр Василе Тофан поблагодарил Румынию за участие в этом важном для развития инфраструктуры нашей страны проекте.

«Историческим моментом станет день, когда мы откроем этот первый участок автомагистрали в нашей стране, у нас появится начало автомагистрали в Республике Молдова, которая, как мы надеемся, продлится до Одессы», - заявил глава правительства.

Соглашение между правительствами Республики Молдова и Румынии по вопросам строительства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта транспортной инфраструктуры, представляющей стратегический интерес для обоих государств, включая автомобильный пограничный мост между двумя странами через реку Прут, между населенными пунктами Унгень (Республика Молдова) и Унгень (Румыния), было подписано 2 июля 2026 года в Бухаресте.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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