theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 13:32
12 420
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Нэсуй отложил отставку из парламента Румынии ради «последнего закона»

Министр экономического развития Молдовы Клаудиу Нэсуй, который принес присягу еще 28 августа, по-прежнему остается депутатом парламента Румынии. Он сообщил, что отложил отставку ради принятия разработанного при его участии закона.

Нэсуй отложил отставку из парламента Румынии ради «последнего закона».
Нэсуй отложил отставку из парламента Румынии ради «последнего закона».

«Я специально отложил свою отставку из парламента, чтобы провести этот закон. Это последний закон, который я приму в парламенте Румынии перед уходом», — написал Нэсуй, цитирует rupor.md

Речь идет о создании счетов сбережений и инвестиций — CEI. Законопроект должен пройти окончательное голосование в Палате депутатов Румынии 16 сентября.

Авторы предлагают два вида счетов. На CEI-S можно будет переводить уже обложенные налогом доходы, после чего прибыль от инвестиций и вывод средств не будут облагаться налогом. На CEI-D разрешат направлять деньги из зарплаты до налогообложения, однако налог придется заплатить при их снятии.

Нэсуй называет эту систему способом самостоятельно накопить на пенсию, не зависящую от политиков и демографической ситуации. По его расчетам, если в течение 35 лет ежедневно откладывать по 10 румынских леев при доходности 7%, к выходу на пенсию можно накопить более 100 тысяч евро.

Законопроект подготовили представители нескольких румынских партий. По словам Нэсуя, его поддержали PSD, AUR, PNL, UDMR и USR.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте