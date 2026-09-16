Нэсуй отложил отставку из парламента Румынии ради «последнего закона».

Министр экономического развития Молдовы Клаудиу Нэсуй, который принес присягу еще 28 августа, по-прежнему остается депутатом парламента Румынии. Он сообщил, что отложил отставку ради принятия разработанного при его участии закона.

«Я специально отложил свою отставку из парламента, чтобы провести этот закон. Это последний закон, который я приму в парламенте Румынии перед уходом», — написал Нэсуй, цитирует rupor.md

Речь идет о создании счетов сбережений и инвестиций — CEI. Законопроект должен пройти окончательное голосование в Палате депутатов Румынии 16 сентября.

Авторы предлагают два вида счетов. На CEI-S можно будет переводить уже обложенные налогом доходы, после чего прибыль от инвестиций и вывод средств не будут облагаться налогом. На CEI-D разрешат направлять деньги из зарплаты до налогообложения, однако налог придется заплатить при их снятии.

Нэсуй называет эту систему способом самостоятельно накопить на пенсию, не зависящую от политиков и демографической ситуации. По его расчетам, если в течение 35 лет ежедневно откладывать по 10 румынских леев при доходности 7%, к выходу на пенсию можно накопить более 100 тысяч евро.

Законопроект подготовили представители нескольких румынских партий. По словам Нэсуя, его поддержали PSD, AUR, PNL, UDMR и USR.