Новак о миллионных доходах в Moldovagaz: "Газпром" блокировал все просьбы о снижении.

Заявление госсекретаря Министерства энергетики последовало после публикации ее декларации о доходах и имуществе, согласно которой общий доход Каролины Новак в 2025 году составил около 3,07 млн леев.

Основную часть этой суммы — более 2,25 млн леев — составило вознаграждение за работу в Наблюдательном совете Moldovagaz, сообщает bani.md

Такое заявление последовало после публикации ее декларации о доходах и имуществе, согласно которой общий доход Новак в 2025 году составил около 3,07 млн леев. Основную часть этой суммы — более 2,25 млн леев — составило вознаграждение за работу в Наблюдательном совете Moldovagaz. В должности государственного секретаря Министерства энергетики она получила более 546 тыс. леев.

«Я прекрасно понимаю, почему эта тема вызывает такую реакцию. В стране, где средняя и минимальная зарплаты значительно ниже вознаграждения члена Наблюдательного совета АО Moldovagaz, вопросы людей абсолютно естественны и закономерны», — написала Каролина Новак.

По ее словам, размер вознаграждения членов Наблюдательного совета был утвержден еще в 2014 году корпоративными решениями Moldovagaz и не определяется ни ею, ни представителями государства.

Госсекретарь утверждает, что Агентство публичной собственности неоднократно предлагало сократить эти выплаты в соответствии с национальным законодательством, и она каждый раз поддерживала такие инициативы. Однако, по словам Новак, все предложения отклонялись представителями «Газпрома», который владеет контрольным пакетом акций компании и фактически контролирует принимаемые решения.

Каролина Новак также сообщила, что решила пожертвовать часть доходов, полученных от работы в Moldovagaz, одному из детских учреждений. По ее словам, соответствующая процедура уже началась, а подробности будут обнародованы после ее завершения.

В своем обращении чиновница также защитила свою деятельность в Наблюдательном совете. Она напомнила, что в 2022–2023 годах от имени правительства, а затем Министерства энергетики координировала проведение международного аудита предполагаемой исторической задолженности перед «Газпромом». По ее словам, именно эта работа помогла доказать, что финансовые претензии российского концерна не имели заявленных оснований.

Новак также отметила, что в последние годы принимала участие в либерализации рынка природного газа, внедрении европейского законодательства и снижении зависимости Республики Молдова от «Газпрома» за счет развития возобновляемых источников энергии.

Согласно декларации о доходах, помимо зарплаты в Министерстве энергетики и вознаграждения от Moldovagaz, Каролина Новак также задекларировала доходы от творческой деятельности, банковских процентов, государственных облигаций и компенсаций за служебные командировки. Кроме того, она владеет сбережениями в леях, евро и долларах, включая банковский депозит на сумму более 82 тыс. евро.