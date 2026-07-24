НОН проверит имущество офицера INSP из-за подарков и долгов на миллионы леев.

Подарки на сумму более 460 тысяч леев и долги на 2,4 млн леев привлекли внимание Национального органа по неподкупности (НОН) в деле высокопоставленного сотрудника Национального инспектората общественной безопасности (INSP).

Ведомство начало проверку имущества Думитру Пынзару, чтобы установить происхождение средств, использованных для приобретения недвижимости, и законность формирования задекларированного имущества в период 2022–2025 годов, пишет tvrmoldova.md

Решение о начале проверки было принято 21 июля 2026 года после рассмотрения поступившего в НОН обращения, в котором указывалось на возможное несоответствие между задекларированными доходами, понесенными расходами и накопленным имуществом чиновника.

Согласно постановлению о начале проверки, инспектор по неподкупности должен установить происхождение денежных средств, использованных для покупки нескольких объектов недвижимости, а также проверить обоснованность задекларированных пожертвований и займов.

«Инспектор по неподкупности считает необходимым начать процедуру проверки имущества и личных интересов в отношении господина Думитру Пынзару, поскольку имеются признаки возможного нарушения законодательства о декларировании имущества и личных интересов», — говорится в документе.

В декларации об имуществе за 2025 год Думитру Пынзару указал годовую зарплату в размере 209 291 лея, полученную в INSP. Доход одного из членов его семьи составил около 280 тысяч леев.

Среди задекларированных доходов значатся подарки на сумму более 420 тысяч леев, а также 1 917 евро. Кроме того, чиновник указал доход от аренды в размере 9 600 евро и другие поступления от экономической деятельности.

В перечень задекларированного имущества входят несколько сельскохозяйственных земельных участков, земель вне населенных пунктов, коммерческое (производственное) помещение стоимостью 950 тысяч леев, а также строящаяся квартира площадью 52,7 кв. м, оцененная в 50 065 евро.

Также в декларации указаны банковский счет с накоплениями около 679 тысяч леев и еще один счет с 1 600 евро.

В разделе обязательств Думитру Пынзару задекларировал займы, полученные от физических лиц, на общую сумму более 2,4 млн леев.