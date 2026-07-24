theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
24 Июля 2026, 09:01
1 363
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НОН проверит имущество офицера INSP из-за подарков и долгов на миллионы леев

Подарки на сумму более 460 тысяч леев и долги на 2,4 млн леев привлекли внимание Национального органа по неподкупности (НОН) в деле высокопоставленного сотрудника Национального инспектората общественной безопасности (INSP).

НОН проверит имущество офицера INSP из-за подарков и долгов на миллионы леев.
НОН проверит имущество офицера INSP из-за подарков и долгов на миллионы леев.

Ведомство начало проверку имущества Думитру Пынзару, чтобы установить происхождение средств, использованных для приобретения недвижимости, и законность формирования задекларированного имущества в период 2022–2025 годов, пишет tvrmoldova.md

Решение о начале проверки было принято 21 июля 2026 года после рассмотрения поступившего в НОН обращения, в котором указывалось на возможное несоответствие между задекларированными доходами, понесенными расходами и накопленным имуществом чиновника.

Согласно постановлению о начале проверки, инспектор по неподкупности должен установить происхождение денежных средств, использованных для покупки нескольких объектов недвижимости, а также проверить обоснованность задекларированных пожертвований и займов.

«Инспектор по неподкупности считает необходимым начать процедуру проверки имущества и личных интересов в отношении господина Думитру Пынзару, поскольку имеются признаки возможного нарушения законодательства о декларировании имущества и личных интересов», — говорится в документе.

В декларации об имуществе за 2025 год Думитру Пынзару указал годовую зарплату в размере 209 291 лея, полученную в INSP. Доход одного из членов его семьи составил около 280 тысяч леев.

Среди задекларированных доходов значатся подарки на сумму более 420 тысяч леев, а также 1 917 евро. Кроме того, чиновник указал доход от аренды в размере 9 600 евро и другие поступления от экономической деятельности.

В перечень задекларированного имущества входят несколько сельскохозяйственных земельных участков, земель вне населенных пунктов, коммерческое (производственное) помещение стоимостью 950 тысяч леев, а также строящаяся квартира площадью 52,7 кв. м, оцененная в 50 065 евро.

Также в декларации указаны банковский счет с накоплениями около 679 тысяч леев и еще один счет с 1 600 евро.

В разделе обязательств Думитру Пынзару задекларировал займы, полученные от физических лиц, на общую сумму более 2,4 млн леев.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте