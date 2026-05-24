НКСС предупреждает о мошенничестве: Неизвестные лица звонят получателям пенсий.

По сообщению НКСС, звонившие требуют персональные данные и банковские реквизиты, ссылаясь на различные предлоги, связанные с назначением и пересмотром пенсии или других социальных выплат, передает moldpres.md

В этой связи НКСС подчеркивает, что сотрудники учреждения не запрашивают по телефону банковские данные, пароли, коды безопасности или другую конфиденциальную информацию получателей.

Власти призывают граждан проявлять бдительность и не сообщать личные или банковские данные неизвестным лицам, которые утверждают, что представляют учреждение.

В случае получения подобных звонков нужно прервать разговор и проверять информацию только через официальные каналы НКСС.

За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр НКСС по номеру 022 257 777.