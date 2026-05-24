НКСС предупреждает о мошенничестве: Неизвестные лица звонят получателям пенсий
Национальная касса социального страхования (НКСС) предупреждает граждан, что были зафиксированы случаи, когда неизвестные лица звонят получателям пенсий и представляются сотрудниками учреждения.
По сообщению НКСС, звонившие требуют персональные данные и банковские реквизиты, ссылаясь на различные предлоги, связанные с назначением и пересмотром пенсии или других социальных выплат, передает moldpres.md
В этой связи НКСС подчеркивает, что сотрудники учреждения не запрашивают по телефону банковские данные, пароли, коды безопасности или другую конфиденциальную информацию получателей.
Власти призывают граждан проявлять бдительность и не сообщать личные или банковские данные неизвестным лицам, которые утверждают, что представляют учреждение.
В случае получения подобных звонков нужно прервать разговор и проверять информацию только через официальные каналы НКСС.
За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр НКСС по номеру 022 257 777.