theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
24 Мая 2026, 17:15
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НКСС предупреждает о мошенничестве: Неизвестные лица звонят получателям пенсий

Национальная касса социального страхования (НКСС) предупреждает граждан, что были зафиксированы случаи, когда неизвестные лица звонят получателям пенсий и представляются сотрудниками учреждения.

НКСС предупреждает о мошенничестве: Неизвестные лица звонят получателям пенсий.
НКСС предупреждает о мошенничестве: Неизвестные лица звонят получателям пенсий.

По сообщению НКСС, звонившие требуют персональные данные и банковские реквизиты, ссылаясь на различные предлоги, связанные с назначением и пересмотром пенсии или других социальных выплат, передает moldpres.md

В этой связи НКСС подчеркивает, что сотрудники учреждения не запрашивают по телефону банковские данные, пароли, коды безопасности или другую конфиденциальную информацию получателей.

Власти призывают граждан проявлять бдительность и не сообщать личные или банковские данные неизвестным лицам, которые утверждают, что представляют учреждение.

В случае получения подобных звонков нужно прервать разговор и проверять информацию только через официальные каналы НКСС.

За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр НКСС по номеру 022 257 777.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте