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moldpres.md logomoldpres
16 Сентября 2026, 16:16
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Молдаване, работавшие в Албании, смогут получать пенсии и соцвыплаты

Правительство приняло решение начать переговоры и одобрило подписание Административного соглашения о реализации Соглашения между Республикой Молдова и Республикой Албания в области социального обеспечения.

Молдаване, работавшие в Албании, смогут получать пенсии и соцвыплаты.
Молдаване, работавшие в Албании, смогут получать пенсии и соцвыплаты.

На основании документа граждане Молдовы смогут получать пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности вследствие общих заболеваний, пенсии и пособия по инвалидности в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также пенсии по случаю потери кормильца и другие выплаты, предусмотренные соглашением, передает moldpres.md

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что Республика Молдова подписала аналогичные соглашения более чем с 20 государствами, а в настоящее время власти ведут переговоры с Ирландией и Канадой.

«Это новое соглашение, которое пополнит пакет из более чем 20 подобных документов, заключенных со многими странами. Для граждан это означает, что периоды уплаты взносов в двух странах можно будет учитывать вместе при определении права на пенсию», — заявила Наталья Плугару.

На сегодняшний день Республика Молдова подписала соглашения о социальном обеспечении с 23 государствами, 18 из них вступили в силу и применяются. Речь идет о соглашениях, заключенных между Республикой Молдова и Румынией, Болгарией, Португалией, Великим Герцогством Люксембург, Австрией, Эстонией, Чехией, Королевством Бельгия, Польшей, Венгрией, Литвой, Германией, Турцией, Беларусью, Италией, Грецией, Испанией и Латвией.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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