Незаконные вырубки участились перед зимой: нарушения выявляют даже в заповедниках.

В преддверии зимы высокий спрос на дрова усиливает давление на леса страны. Власти предупреждают о росте числа случаев незаконной вырубки. Нарушения выявляют даже на охраняемых территориях.

«В последнее время незаконные вырубки, так называемые кражи, происходят всё чаще. Например, в Калараше мы действительно не ожидали увидеть такое. Прямо в заповеднике зафиксированы массовые вырубки. В заповеднике — это уже превзошло всякую меру», — заявил председатель Национальной экологической гвардии Александр Коржа, цитирует jurnal.md

Чтобы сократить число таких случаев, представители Национальной экологической гвардии призывают усилить проверки и активнее привлекать потребителей к борьбе с незаконными вырубками.

«Должны быть гораздо более строгие и жёсткие проверки, чтобы бороться с этим. Проверки, проверки и ещё раз проверки. Граждане должны сотрудничать. Достаточно взять чек у водителя, который привозит им дрова домой. Тем самым они уже способствуют борьбе с незаконными вырубками», — подчеркнул Коржа.

В агентстве Moldsilva также рассчитывают на ответственность покупателей древесины.

«Агентство Moldsilva предпринимает ряд мер для сокращения незаконных вырубок, в том числе усиливает контроль за лесным фондом за счёт активизации рейдов, патрулирования и проверок на участках с повышенным риском незаконных вырубок. Каждый потребитель должен требовать чек, то есть счёт-фактуру и товарный чек в соответствии с правами потребителя», — отметил начальник службы Moldsilva Валериу Буликану.

В первой половине сентября инспекторы по охране окружающей среды выявили более 136 кубометров незаконно заготовленной древесины. По итогам 12 проверок, проведённых за этот период, были наложены штрафы почти на 162 тыс. леев.