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noi.md logonoi
22 Июля 2026, 18:39
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Незаконное вмешательство в русло реки на юге Молдовы обернулось штрафом

Инспекторы по охране окружающей среды из Чимишлии выявили незаконное вмешательство в русло реки Галбена в селе Гура-Галбеней.

Незаконное вмешательство в русло реки на юге Молдовы обернулось штрафом.
Незаконное вмешательство в русло реки на юге Молдовы обернулось штрафом.

Во время проверки специалисты установили, что местный житель насыпал грунт непосредственно в русло реки. В результате образовалась самодельная плотина, которая перекрыла естественное течение воды, передает noi.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, подобное вмешательство изменило гидрологический режим реки и могло негативно повлиять на водную экосистему. 

В отношении нарушителя составили протокол и назначили штраф в размере 1 500 леев. 

Кроме того, мужчину обязали в течение пяти дней демонтировать импровизированную плотину и восстановить естественное течение воды. Ему также вынесли предупреждение о недопустимости проведения работ, способных нанести ущерб рекам и другим водотокам, без предусмотренных законом разрешений. 

В Инспекторате по охране окружающей среды напомнили, что незаконное вмешательство в русла рек может негативно сказаться на биоразнообразии, гидрологическом балансе и общем состоянии водных экосистем. Ведомство намерено продолжить проверки для предотвращения и пресечения подобных нарушений.

Источник
noi.md logonoi
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