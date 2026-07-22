Незаконное вмешательство в русло реки на юге Молдовы обернулось штрафом.

Инспекторы по охране окружающей среды из Чимишлии выявили незаконное вмешательство в русло реки Галбена в селе Гура-Галбеней.

Во время проверки специалисты установили, что местный житель насыпал грунт непосредственно в русло реки. В результате образовалась самодельная плотина, которая перекрыла естественное течение воды, передает noi.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, подобное вмешательство изменило гидрологический режим реки и могло негативно повлиять на водную экосистему.

В отношении нарушителя составили протокол и назначили штраф в размере 1 500 леев.

Кроме того, мужчину обязали в течение пяти дней демонтировать импровизированную плотину и восстановить естественное течение воды. Ему также вынесли предупреждение о недопустимости проведения работ, способных нанести ущерб рекам и другим водотокам, без предусмотренных законом разрешений.

В Инспекторате по охране окружающей среды напомнили, что незаконное вмешательство в русла рек может негативно сказаться на биоразнообразии, гидрологическом балансе и общем состоянии водных экосистем. Ведомство намерено продолжить проверки для предотвращения и пресечения подобных нарушений.