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agora.md logoagora
26 Июня 2026, 17:19
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Неиспользуемое военное оборудование и вооружение смогут дарить, продавать, сдавать в аренду

Вооруженные силы смогут выявлять активы, которые больше не могут быть использованы для национальной обороны, и передавать права собственности или пользования на них.

Неиспользуемое военное оборудование и вооружение смогут дарить, продавать, сдавать в аренду.
Неиспользуемое военное оборудование и вооружение смогут дарить, продавать, сдавать в аренду.

Соответствующий законопроект был принят во втором чтении 53 депутатами, передает agora.md

Авторы инициативы отмечают, что новый закон заменит ряд устаревших нормативных актов, регулирующих в настоящее время управление и использование военного имущества (оружия, военной техники и т. д.) и продукции двойного назначения (гражданской и военной), находящейся в государственной собственности.

Таким образом, в законодательство были введены два новых понятия: «военное имущество» – товары, предназначенные для выполнения задач национальной обороны, такие как военное оборудование и вооружение, а также «неиспользуемый излишек» – военное имущество, которое больше не является полезным или не может быть использовано для национальной обороны.

Новый закон также предусматривает продажу и покупку военного имущества на аукционах, организуемых властями, а также другие формы передачи прав собственности или пользования, такие как дарение, обмен и лизинг.

Проект также регулирует порядок выявления неиспользованных излишков военной техники и методы их передачи.

После голосования в парламенте в течение трех месяцев правительство создаст Комиссию по оценке неиспользованных излишков военной техники и утвердит регламент ее организации и функционирования.

Источник
agora.md logoagora
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