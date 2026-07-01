НАРЭ сокращает расходы Premier Energy на 120 млн леев и повышает тарифы на воду.

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) сократило почти на 120 миллионов леев расходы, запрошенные Premier Energy Distribution на услуги по распределению электроэнергии в базовом 2026 году.

Решение было одобрено Советом директоров НАРЭ, который утверждает, что принял только те расходы, которые счел оправданными и необходимыми для предоставления услуги, передает bani.md

Оператор запрашивал одобрение общих расходов в размере 792,6 миллиона леев, но НАРЭ сократило эту сумму примерно на 119,7 миллиона леев после анализа фактически зафиксированных расходов и применения принципа оправданных затрат.

Согласно решению, наиболее важные категории утвержденных расходов включают 172,5 млн леев на оплату труда персонала, связанного с распределением, техническим обслуживанием и эксплуатацией сетей, 181,1 млн леев на учет электроэнергии, 158,5 млн леев на работы по техническому обслуживанию и эксплуатации, выполняемые сторонними организациями, 126,7 млн леев на распределительные и административные расходы, а также 34,2 млн леев на материалы, необходимые для обслуживания сетей.

НАРЭ заявляет, что снижение по сравнению с запрошенной суммой отражает стремление учреждения регулировать тарифы на основе реальных и строго необходимых расходов, чтобы обеспечить безопасное и качественное предоставление услуг по распределению электроэнергии.

На этом же заседании Совет директоров НАРЭ также утвердил новые тарифы на услуги общественного водоснабжения и канализации в населенных пунктах Магдачешты, Леова и Сынжерей.

Таким образом, в Apă-Canal Măgdăcești тариф на питьевую воду для бытовых потребителей увеличится до 11,99 лея/куб. метр, что на 2,43 лея больше, чем сейчас, а для небытовых потребителей — до 11,99 лея/куб. метр, что на 1,69 лея больше текущего уровня. Тариф на канализацию для бытовых потребителей увеличится до 18,87 лея/куб. метр (+2,87 лея), в то время как для небытовых потребителей он останется без изменений, на уровне 20 лей/куб. метр.

В Apă-Canal Leova бытовые потребители будут платить 25,29 лея/куб. метр за питьевую воду, что на 2,31 лея больше, чем сейчас, в то время как тариф для небытовых потребителей останется на уровне 30 лей/куб. метр. Тариф на канализацию для бытовых потребителей увеличивается до 13,53 лея/куб. метр (+1,12 лея), в то время как тариф для небытовых потребителей остается неизменным на уровне 29,74 лея/куб. метр.

В случае с каналом Apă-Canal Sîngerei тариф на воду для бытовых потребителей остается неизменным на уровне 23,57 лея/куб. метр, в то время как для небытовых потребителей он снижается на 2,21 лея до 35,17 лея/куб. метр. Тариф на канализацию для бытовых потребителей увеличивается на 0,80 лея до 15,91 лея/куб. метр, в то время как для небытовых потребителей он остается на текущем уровне 33,69 лея/куб. метр.