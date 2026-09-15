Автомобиль и длительное пребывание за рубежом учтут при назначении компенсаций/

Люди, которые будут подавать заявки на получение компенсаций за энергию в холодный сезон, пройдут более строгую проверку.

Власти намерены проверять не только заявленные доходы, но и банковские счета, недвижимость, автомобили и периоды пребывания за границей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, сообщает bani.md

По словам министра, одним из сигналов для дополнительной проверки может стать несоответствие между заявленными доходами и расходами домохозяйства. Так, человек, который указывает нулевой доход, но оплачивает большие счета за природный газ или электроэнергию, может привлечь внимание властей.

«Например, мы проверяем, показывает ли человек, что оплачивает свой счет и имеет довольно большой счет за электроэнергию или газ, но при этом указывает, что у него нулевой доход. Конечно, это обращает на себя внимание, и мы начинаем проверять доходы», — заявила Плугару.

Министр уточнила, что денежные переводы из-за границы также считаются доходом и должны декларироваться. В расчет могут приниматься и доходы от банковских процентов.

«Денежные переводы — это тоже доход. Мы не просим людей указывать зарплату, но просим показать, какой у них доход, в том числе от процентов», — объяснила министр.

Плугару привела пример человека, который за год получил около 4ь000 леев в виде процентов. По ее словам, это может указывать на наличие сбережений примерно в 100 000 леев на банковском счете. В таких случаях власти хотят установить, действительно ли помощь из государственных средств получает домохозяйство, которое не располагает достаточными ресурсами для оплаты счетов.

«Цель — помочь людям, у которых действительно нет средств для оплаты этих счетов, чтобы они легче пережили холодный период года», — заявила Плугару.

Для определения права на компенсацию система будет использовать несколько категорий информации. Будут учитываться принадлежащая заявителям недвижимость, автомобили, банковские счета, социальные выплаты, пособия и надбавки, а также информация из баз данных кадастра и Пограничной полиции.

На решение о предоставлении компенсации могут повлиять и поездки за границу. Если человек декларирует очень низкий или нулевой доход, но длительное время находится за рубежом, эта информация может быть проанализирована вместе с другими критериями.

При этом Плугару подчеркнула, что наличие официальной работы или автомобиля не будет автоматически означать исключение из программы. Решение будет приниматься на основании совокупности факторов, включая доход домохозяйства, площадь жилья и размер счетов.

К новому холодному сезону власти также рассматривают дополнительные фильтры, связанные с автомобилями. Наличие одной машины не должно автоматически приводить к потере компенсации, однако обсуждаются отдельные критерии для домохозяйств, в которых есть два и более автомобиля либо относительно новые машины возрастом до 5–7 лет.

В то же время домохозяйства, в которых есть люди с инвалидностью, по-прежнему будут пользоваться особым подходом. По словам министра, инвалидность предполагает значительные дополнительные расходы, поэтому этот критерий может иметь решающее значение при предоставлении помощи.