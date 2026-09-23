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rupor.md logorupor
23 Сентября 2026, 16:39
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На участке Костешть–Стынка на Пруте выявили нарушения пограничного режима

На участке реки Прут Костешть–Стынка провели совместное патрулирование, направленное на защиту государственной границы и окружающей среды.

На участке Костешть–Стынка на Пруте выявили нарушения пограничного режима.
На участке Костешть–Стынка на Пруте выявили нарушения пограничного режима.

В рейде участвовали сотрудники пограничных секторов Куконештий Ной и Костешть, а также представители Инспектората по охране окружающей среды Рышканского района, передает rupor.md

Патрулирование проходило как на воде, так и на суше. Правоохранители и экологические инспекторы проверяли соблюдение режима государственной границы и приграничной зоны, а также требований законодательства об охране окружающей среды.

В ходе мероприятия были задокументированы два человека, допустившие нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 114 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Кроме того, на участке была обнаружена и изъята рыболовная сеть длиной около 80 метров.

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Источник
rupor.md logorupor
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