На участке Костешть–Стынка на Пруте выявили нарушения пограничного режима.

На участке реки Прут Костешть–Стынка провели совместное патрулирование, направленное на защиту государственной границы и окружающей среды.

В рейде участвовали сотрудники пограничных секторов Куконештий Ной и Костешть, а также представители Инспектората по охране окружающей среды Рышканского района, передает rupor.md

Патрулирование проходило как на воде, так и на суше. Правоохранители и экологические инспекторы проверяли соблюдение режима государственной границы и приграничной зоны, а также требований законодательства об охране окружающей среды.

В ходе мероприятия были задокументированы два человека, допустившие нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 114 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.

Кроме того, на участке была обнаружена и изъята рыболовная сеть длиной около 80 метров.