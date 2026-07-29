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ipn
29 Июля 2026, 11:22
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На Центральном рынке построят новый павильон на 100 торговых мест

Павильон на 100 торговых киосков будет построен в секторе «Ангро» Центрального рынка, в зоне входа со стороны улицы Митрополита Варлаама, где сейчас расположены металлические прилавки.

На Центральном рынке построят новый павильон на 100 торговых мест.
На Центральном рынке построят новый павильон на 100 торговых мест.

Проект модернизации был утверждён Муниципальным советом Кишинёва, передаёт ipn.md

Исполняющий обязанности директора муниципального предприятия Василий Попа заявил, что проект является частью концепции модернизации Центрального рынка, утверждённой Муниципальным советом Кишинёва в 2020 году. Объём инвестиций оценивается более чем в 37 миллионов леев и будет покрыт за счёт собственных средств предприятия.

По его словам, модернизация сектора «Ангро» необходима, поскольку в настоящее время торговцы работают на металлических прилавках без навеса, которые уже не соответствуют современным требованиям и не обеспечивают надлежащий уровень комфорта и безопасности для продавцов и покупателей.

Работы будут выполняться в два этапа, чтобы деятельность экономических агентов могла продолжаться во время проведения работ. В настоящее время занято около половины торговых мест в этом секторе. Срок завершения проекта — не более двух лет.

Источник
ipn
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