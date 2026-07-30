theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
30 Июля 2026, 18:36
14
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов

Сотрудники таможенного поста Леушены выявили два случая ввоза незадекларированных товаров через государственную границу.

На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов.
На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов.

Сообщается, что в первом случае среди личного багажа пассажира автомобиля Audi A7 были обнаружены ювелирные изделия и женская сумка люксовых брендов, не задекларированные таможенному органу. 

Предварительная стоимость товаров составляет около 19 тысяч долларов США, точная сумма будет установлена в ходе расследования.

Во втором случае в кабине водителя грузового автомобиля таможенники обнаружили три ротационных лазерных нивелира, используемых в строительстве. Оборудование также не было задекларировано. Его предварительная стоимость оценивается примерно в 15 тысяч долларов США.

На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов

На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов

На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте