На таможне Леушены обнаружили незадекларированные товары на десятки тысяч долларов.

Сотрудники таможенного поста Леушены выявили два случая ввоза незадекларированных товаров через государственную границу.

Сообщается, что в первом случае среди личного багажа пассажира автомобиля Audi A7 были обнаружены ювелирные изделия и женская сумка люксовых брендов, не задекларированные таможенному органу.

Предварительная стоимость товаров составляет около 19 тысяч долларов США, точная сумма будет установлена в ходе расследования.

Во втором случае в кабине водителя грузового автомобиля таможенники обнаружили три ротационных лазерных нивелира, используемых в строительстве. Оборудование также не было задекларировано. Его предварительная стоимость оценивается примерно в 15 тысяч долларов США.