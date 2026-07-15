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15 Июля 2026, 18:36
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На выезде из Молдовы задержали груз с упаковкой для сигарет весом свыше тонны

Сотрудники таможенного поста Отачь на выезде из Республики Молдова обнаружили более одной тонны упаковки для сигарет, скрытой среди других товаров.

На выезде из Молдовы задержали груз с упаковкой для сигарет весом свыше тонны.
На выезде из Молдовы задержали груз с упаковкой для сигарет весом свыше тонны.

Сообщается, что случай был зарегистрирован после того, как для прохождения таможенного оформления прибыл грузовой автомобиль, которым управлял 54-летний гражданин Молдовы.

На основании анализа рисков таможенники приняли решение провести детальный физический досмотр транспортного средства и перевозимого груза.

В результате проверки были обнаружены четыре палеты и один мягкий контейнер, в которых находилась упаковка для сигарет с различными коммерческими маркировками. Общий вес груза составил 1 024 килограмма.

Как отметили в Таможенной службе, данный товар был недостоверно задекларирован.

На выезде из Молдовы задержали груз с упаковкой для сигарет весом свыше тонны

На выезде из Молдовы задержали груз с упаковкой для сигарет весом свыше тонны

Источник
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