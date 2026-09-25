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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 20:41
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На модернизацию общественных зданий Молдовы от Всемирного банка направят $50 млн

Общественные здания в Молдове планируют модернизировать для повышения энергоэффективности за счет финансирования в размере 50 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития, входящего в структуру Всемирного банка.

На модернизацию общественных зданий Молдовы от Всемирного банка направят $50 млн.
На модернизацию общественных зданий Молдовы от Всемирного банка направят $50 млн.

Комиссия парламента по внешней политике одобрила начало переговоров об условиях займа, передает rupor.md

Работы будут проводиться в рамках проекта «Револьверный механизм энергоэффективности Молдовы» (MEERM), который реализует Министерство энергетики через Национальный центр устойчивой энергетики. Центр будет отбирать здания в соответствии с установленными критериями.

Проект предусматривает два направления: снижение потребления энергии в общественных зданиях и создание фонда энергоэффективности. Средства фонда будут возвращаться за счет экономии, полученной после снижения расходов на энергоресурсы, а затем направляться на новые проекты по повышению энергоэффективности.

По оценкам авторов проекта, после модернизации каждое здание сможет экономить не менее 20% энергии. Кроме того, ожидается ежегодное сокращение выбросов CO₂ примерно на 6 500 тонн. Максимальный простой срок окупаемости инвестиций составит до 20 лет.

Соглашение о займе вступит в силу после его ратификации парламентом Молдовы.

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Источник
rupor.md logorupor
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