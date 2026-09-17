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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 16:08
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В Молдове отопление в зданиях будут проверять каждые 3–5 лет

В Молдове вводят новые правила проверки крупных систем отопления в зданиях. Правительство утвердило регламент, предусматривающий периодические проверки отопительных систем мощностью свыше 70 кВт.

В Молдове отопление в зданиях будут проверять каждые 3–5 лет.
В Молдове отопление в зданиях будут проверять каждые 3–5 лет.

Новые требования могут распространяться на общие системы отопления в многоквартирных домах, а также на системы в школах, больницах, офисах, гостиницах, ресторанах, торговых и других общественных зданиях, пишет rupor.md

При этом индивидуальные системы отопления в квартирах под действие этих правил не подпадают.

Периодичность проверок будет зависеть от мощности системы. Установки мощностью от 70 до 290 кВт будут проверять один раз в пять лет, а системы мощностью свыше 290 кВт — один раз в три года.

Во время проверки специалисты будут оценивать эффективность работы системы, выявлять возможные потери энергии и предоставлять рекомендации по их сокращению.

Новые правила разработаны в рамках законодательства об энергетической эффективности зданий.

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Источник
rupor.md logorupor
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