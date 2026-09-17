На Костештской ГЭС ряд сотрудников получают 50% надбавки к зарплате: и уборщица тоже.

Треть сотрудников Костештского гидроэнергетического узла получает более 50 тысяч леев нетто в месяц.

Речь идет о девяти из 27 сотрудников государственного предприятия, согласно отчету правительства о самых высоких зарплатах в государственных компаниях. Однако самым высокооплачиваемым сотрудником является не директор. Главный инженер и бухгалтер получают каждый более 80 тысяч леев в месяц — больше, чем администратор предприятия Игорь Чиботару, сообщает tv8.md

Еще семь сотрудников получают зарплаты более 50 тысяч леев. Большинство из них — специалисты в энергетической сфере: инженеры и диспетчеры электростанции, а также сотрудница отдела кадров и охраны труда.

— У нас небольшой коллектив, 26 сотрудников, однако объем работы очень большой. Помимо того, что бухгалтерия управляет финансовыми потоками, она также отвечает за отчетность. Отчетность предоставляется государственным учреждениям, перед которыми мы обязаны отчитываться обо всем. Любая ошибка, любая запятая, поставленная не там, имеет катастрофические последствия, я бы сказал, в том числе финансовые. Могут быть штрафы, пени.

— Но это делает любой бухгалтер на любом предприятии — и частном, и государственном. Он отвечает за цифры, которые указывает в отчетах.

— Я с вами согласен, однако объем работы, который у нас выполняет бухгалтер, слишком велик. Кроме того, ей засчитывается стаж работы. Бухгалтер предприятия работает дольше меня, с тех пор как я был назначен администратором в 2021 году.

Надбавки в 50% за дополнительную работу

Кроме того, несколько сотрудников предприятия получают 50%-ые надбавки к зарплате за работу, которая якобы не входит в их должностные обязанности, либо за работу сверх нормы. Среди них — сотрудник, который занимается веб-страницей предприятия. При этом, анализируя сайт компании, журналисты отметили, что размещенная там информация обновляется не очень регулярно.

«Все эти надбавки устанавливаются в зависимости от объема работы, выполненной вне рабочего времени, например, с веб-страницей. Специалиста по IT на предприятии нет. Я хотел бы его иметь, но где мне его взять?», — заявил Игорь Чиботару.

По его словам, один из инженеров взял на себя администрирование сайта, а предприятие в настоящее время работает над новой версией страницы.

— Каждый инженер должен иметь адрес электронной почты, который должен быть привязан к сайту, с окончанием “nhe.md”. Это требует немного времени, немного усилий. Пока мы завершаем все эти дела, наш инженер занимается текущим обслуживанием страницы по мере необходимости — когда получается, когда не получается. Бывают некоторые упущения.

— Насколько я заметила, веб-страница предприятия не очень обновлена. Я пыталась найти больше информации на сайте, но она там не размещена.

— Потому что пока это бета-версия сайта.

50%-ую надбавку получает и уборщица

50%-ую надбавку получает также уборщица предприятия. Директор утверждает, что ей приходится обслуживать большую площадь, включая несколько уровней производственного блока:

— Вы видели наш производственный блок? У него не один этаж. Есть еще четыре этажа под водой, где женщина поддерживает чистоту. Вы видели, что в здании чисто. У нас только одна женщина. Снаружи есть сотрудник, который занимается тротуарами, бордюрами, листьями. Физически я не представляю, как с 5000 квадратными метрами и административным зданием можно справиться с уборкой.

— С самого начала с уборщицей был заключен трудовой договор. Почему нельзя установить более высокую зарплату непосредственно в договоре за тот объем работы, который она выполняет, вместо того чтобы впоследствии добавлять различные надбавки и премии?

— Все сотрудники, кроме меня, работают на основании коллективного договора. Я не могу заключить отдельный договор с сотрудниками.

Расходы на премии в Костештской ГЭС утроились

Костештский гидроэнергетический узел выплачивает сотрудникам все премии и предоставляет материальную помощь к отпускам из «Фонда потребления», созданного на предприятии. В последние годы он значительно вырос. Если в 2023 году из этого фонда на премии было потрачено менее полумиллиона леев, то за следующие два года сумма утроилась, а в текущем году на премии сотрудникам уже потрачено почти два миллиона леев.

«Этот фонд устанавливается в зависимости от прибыли. Чем выше прибыль предприятия, тем больше могут быть отчисления в этот фонд. Премии строго связаны с зарплатами. Зарплата ежегодно увеличивается из-за того, что размер минимальной зарплаты в экономике повышается постановлением правительства, соответственно, растут и премии», — объяснил Чиботару.