Глава Костештской ГЭС получил 865 тысяч леев, включая премии и надбавки.

Игорь Чиботару руководит Костештской ГЭС более шести лет. Часть этого времени он также был офицером СИБ, командированным в государственные учреждения для выполнения «специальных заданий».

После 28 лет службы он вышел на пенсию в 2025 году. В том же году Чиботару получил от ГЭС более 865 тысяч леев, в том числе в виде надбавок, премий и вознаграждений.

Государственное предприятие «Гидроэнергетический узел Костешты» находится в 200 километрах от Кишинева, на границе с Румынией. Оно производит электроэнергию за счет вод реки Прут и обеспечивает около 2% потребления электроэнергии в Республике Молдова. Предприятие вошло в список наиболее прибыльных государственных компаний за 2025 год, составленный Агентством публичной собственности. Оно получило 49 млн леев прибыли, из которых 6 млн леев выплатило в государственный бюджет в качестве дивидендов.

Гидроэнергетическим узлом Костешты с июля 2020 года руководит Игорь Чиботару. Сначала он был назначен временным администратором, а с марта 2021 года стал директором после проведения конкурса. В тот период Агентство публичной собственности возглавлял бывший адвокат Игоря Додона Геннадий Цепордей, назначенный на эту должность правительством Иона Кику.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Cutia Neagră, Чиботару был принят на работу с зарплатой в 27 тысяч леев, которая постепенно выросла до 35 тысяч леев. Однако декларация о доходах показывает значительно более высокие выплаты. В прошлом году Игорь Чиботару получил от гидроэлектростанции более 865 тысяч леев. Сумма выросла за счет надбавок и премий.

«Я перечислю их по пальцам, потому что их не так много: ежеквартальная премия — это четыре раза в год, одна премия ко Дню профессионального работника, если ее утверждает Административный совет и учредитель, — это уже пять премий, и большая премия из чистой прибыли. Если честно, если брать букву закона и рассчитывать из чистой прибыли, нам бы таблицы не хватило. В любом случае последнее слово остается за учредителем, и он обычно еще уменьшает премии, но все нормально», — заявил Чиботару.

Четыре ежеквартальные премии, которые Чиботару получил в прошлом году, составляли по одному должностному окладу каждая и в общей сложности достигли 126 тысяч леев. Еще 95 тысяч леев он получил в качестве вознаграждения из прибыли предприятия. Кроме того, ему выплачивались разовые праздничные премии.

Одним из поводов для выплаты премий является также день, когда предприятие было введено в эксплуатацию.

«— В июне, 28 июня, — это дата, когда предприятие было введено в эксплуатацию в 1977 году. Для нас это святая дата.

— Каждый год в эту дату вы получаете премию?

— Работники — да! Размер ни в коем случае не составляет 100% должностного оклада. Кстати, в следующем году предприятию исполняется 50 лет, и мы еще думаем. Обычно работникам выплачивают премии в размере 25% или 30% должностного оклада».

Ежемесячная надбавка в размере 30% за работу в зоне риска

К зарплате директора добавляется также надбавка за стаж работы. В 2025 году она составляла 10%, а с апреля текущего года была увеличена до 15%. Кроме того, Чиботару ежемесячно получает «компенсационную надбавку» в размере 30% должностного оклада за работу в зоне риска стихийных бедствий.

«Чтобы вы поняли, о чем идет речь, помните наводнения 2008 и 2010 годов. Прут — очень капризная река. Когда произошли эти наводнения, я тогда работал в другом месте, но находился здесь и в 2008-м, и в 2010-м. И на Пруте, и на Днестре плотина тогда раскачивалась. Все эти вещи предусмотрены постановлением правительства», — заявил Игорь Чиботару.

В ноябре 2025 года Агентство публичной собственности подписало дополнительное соглашение к трудовому договору с директором Костештской ГЭС, разрешив ему получать еще одну надбавку — 25% за интенсивность труда.

Чиботару утверждает, что эта выплата связана с дополнительными обязанностями, которые он на себя взял, в том числе с реализацией проекта в области возобновляемой энергетики. Гидроэлектростанция планирует построить ветряной парк, плавучий фотоэлектрический парк на Пруте и установить батареи для хранения возобновляемой энергии. Проект может вдвое увеличить производственные мощности предприятия.

«Я взял на себя определенные обязанности, и не хочу хвастаться, но до меня никто на себя их не брал. Речь идет о диверсификации источников производства электроэнергии. (...) Этот проект для меня как администратора означает максимальную мобилизацию, в том числе поиск специалистов, которых в Молдове слишком мало. Он потребовал даже привлечения коллег с другого берега Прута. Некоторые координационные вопросы я решал даже с Hidroelectrica, что отняло у меня очень много времени, очень много нервов. Все обязанности, которые я на себя взял, учредитель включил в список моих показателей эффективности», — отметил глава ГЭС.

Директор госпредприятий, командированный СИБ на «спецзадания»

Согласно резюме, Игорь Чиботару всю жизнь работал в различных компаниях и в посольстве Республики Молдова в Москве, но одновременно являлся офицером СИБ, командированным для выполнения специальных заданий. Эта информация была раскрыта в декларации о доходах, поданной в прошлом году. Чиботару вышел на пенсию и был обязан публично задекларировать в Национальном органе по неподкупности (НОН) полученное от СИБ пособие в размере почти полумиллиона леев.

«У меня 28-летняя карьера в СИБ. Большую часть этих 28 лет я был командирован в государственные учреждения, что зафиксировано во внутренних документах СИБ. В остальном моя деятельность была связана с выполнением задач и миссий как службы, так и учреждений, в которые я был командирован. Решение выйти на пенсию было личным, и я продолжаю работать во благо нашего государства», — сказал Чиботару.

До того как возглавить Костештскую ГЭС, он в течение четырех лет руководил государственным предприятием Otaci Business. Там также проводился конкурс на должность администратора.

«— То есть мы понимаем, что эти конкурсы были формальностью, поскольку изначально вы были командированы СИБ на эти должности?

— Ни в коем случае! Эти конкурсы не были фиктивными. Вы можете запросить протоколы как в Министерстве экономики, в части экономической зоны Атаки, так и в Агентстве публичной собственности, в части Гидроэнергетического узла и так далее. В этих конкурсах участвовали несколько претендентов, что зафиксировано во всех протоколах».

Мандат продлили на пять лет в обход закона

Пятилетний мандат Игоря Чиботару, начавшийся в марте 2021 года, истек весной этого года. Несмотря на то, что закон предусматривает проведение нового конкурса на должность администратора, Агентство публичной собственности продлило его контракт еще на пять лет — до марта 2031 года.

Бывший глава Агентства публичной собственности Роман Кожухарь не захотел отвечать ни на один вопрос, касающийся надбавок, согласованных к зарплатам директоров госпредприятий, или продления трудовых договоров с некоторыми из них в обход закона:

«Почему вы не запрашиваете комментарий у Агентства публичной собственности? Не Роман Кожухарь по своему усмотрению это подписывал. Контракты разрабатывает не директор. Их разрабатывает учреждение, и они согласовываются с учреждением, с Советом».